I codici QR ti consentono di vedere rapidamente l'arrivo del tuo autobus in tempo reale

I tuoi autobus in tempo reale

Scansiona il codice QR sul tuo orario, trova i prossimi passaggi dei tuoi autobus in tempo reale e segui il loro arrivo sulla mappa!

Conosci il tempo di attesa per il tuo prossimo autobus? È facile!

Tutto quello che devi fare è scansionare il codice QR sul foglio orario del tuo punto di sosta.

Al termine, troverai informazioni in tempo reale sull'arrivo del tuo prossimo autobus:

- Tempo di attesa

- La geolocalizzazione del tuo autobus

In caso di interruzione sulla tua linea o sull'intera rete di autobus, troverai un link che ti permetterà di avere maggiori dettagli su di esso e l'impatto sul tuo percorso.

A presto sulle vostre linee!