Scansiona il codice QR sul tuo orario, trova i prossimi passaggi dei tuoi autobus in tempo reale e segui il loro arrivo sulla mappa!
Conosci il tempo di attesa per il tuo prossimo autobus? È facile!
Tutto quello che devi fare è scansionare il codice QR sul foglio orario del tuo punto di sosta.
Al termine, troverai informazioni in tempo reale sull'arrivo del tuo prossimo autobus:
- Tempo di attesa
- La geolocalizzazione del tuo autobus
In caso di interruzione sulla tua linea o sull'intera rete di autobus, troverai un link che ti permetterà di avere maggiori dettagli su di esso e l'impatto sul tuo percorso.