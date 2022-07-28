Contatti e domande

Pubblicato su

Lettura 1 min

Attivo dal 1 ° agosto 2022, scopri le nuove coordinate della tua rete di autobus sul territorio di Bièvre! Approfitta di informazioni semplificate per i passeggeri grazie ai nuovi mezzi di contatto: applicazione, sito web, twitter, telefono

Ora puoi seguire tutte le notizie delle tue linee in questa sezione "Notizie" del portale regionale Île-de-France Mobilités, sull'applicazione Île-de-France Mobilités o sull'account Twitter @Bievre_IDFM.

Una domanda, un reclamo? È possibile in 1 clic!

Puoi raggiungerci in tre modi e ci impegniamo a risponderti il prima possibile:

  • Tramite il modulo di contatto nella pagina Actualité Bièvre, cliccando su Contattaci
  • Sull'account twitter: @Bievre_IDFM
  • Per telefono, al numero 0 806 079 357, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi

Quindi non aspettare oltre e ci vediamo presto sulle tue linee!

Twitter bus Bièvre