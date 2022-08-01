Contatti & domande

Pubblicato su

Lettura 1 min

Attivo dal 1 ° agosto, scopri i nuovi dettagli di contatto della tua rete di autobus sul territorio di Parigi Saclay!

Approfitta di informazioni semplificate per i passeggeri grazie ai nuovi mezzi di contatto: applicazione, sito web, twitter, telefono.

Teniamoci in contatto con Paris Saclay

Contatti della rete di autobus Paris Saclay