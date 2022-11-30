I tuoi contatti sul tuo territorio Vélizy Vallées!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Trova tutte le informazioni e le notizie del territorio Vélizy Vallées!

Per seguire le notizie e rimanere informati sulle vostre linee del territorio Vélizy Vallées:

  • Unisciti al nostro account Twitter @VelizyVal_IDFM
  • Segui le informazioni sul traffico del tuo territorio sul sito web di Île-de-France Mobilités in questa pagina - Accedi alle informazioni sul traffico
  • Per qualsiasi altra informazione, contattaci:
    via e-mail compilando questo modulo - Modulo di accesso -
    per telefono al numero 01 87 58 04 35
    per posta al seguente indirizzo:
    Keolis Vélizy Valle della Bièvre
    19 General Valerie André Street
    78140 Vélizy-Villacoublay