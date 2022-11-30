Per seguire le notizie e rimanere informati sulle vostre linee del territorio Vélizy Vallées:
- Unisciti al nostro account Twitter @VelizyVal_IDFM
- Segui le informazioni sul traffico del tuo territorio sul sito web di Île-de-France Mobilités in questa pagina - Accedi alle informazioni sul traffico
- Per qualsiasi altra informazione, contattaci:
via e-mail compilando questo modulo - Modulo di accesso -
per telefono al numero 01 87 58 04 35
per posta al seguente indirizzo:
Keolis Vélizy Valle della Bièvre
19 General Valerie André Street
78140 Vélizy-Villacoublay