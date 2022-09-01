Notizie simili

Connessione garantita: il tuo autobus sta aspettando l'arrivo del tuo treno!

Dalla tua stazione, il tuo autobus aspetta fino a 5 minuti in più se il tuo treno è in ritardo.

Questo servizio è disponibile dalle 14:00, quando la frequenza di passaggio è di 30 minuti o più.

Questo coordinamento garantisce una fluidità di movimento tra le due modalità di trasporto ed evita lo stress dell'autobus che parte quando il treno arriva alla stazione!

Questo servizio è disponibile:

Dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine:

  • Linea [QB] (stazione Boussy-Saint-Antoine via Quincy-sous-Sénart)
  • Autobus serale Quincy-sous-Sénart
  • Autobus serale Boussy-Saint-Antoine

 

Dalla stazione di Brunoy:

  • Linea [D] – indice giallo ocra – (stazione Brunoy via Brunoy Portalis)
  • Linea [M] (stazione Brunoy > Mandres-les-Roses ZA Perdrix)
  • Autobus serale Brunoy Sud

 

Dalla stazione di Combs-la-Ville Quincy:

  • Linea [S] (stazione di Combs-la-Ville Quincy > stazione di Boussy-Saint-Antoine)

 

Dalla stazione di Juvisy:

  • Autobus serale Draveil

 

Dalla stazione di Montgeron-Crosne:

  • Linea [BM] (Gare de Montgeron-Crosne > Montgeron Valdoly)
  • Linea [P] (stazione Montgeron-Crosne via Montgeron La Forêt)
  • Autobus serale Montgeron

 

 

Dalla stazione di Villeneuve-Saint-Georges:

  • Linea [H] (stazione Villeneuve-Saint-Georges via Crosne Désiré Bois)
  • Autobus serale Crosne

 

Dalla stazione di Vigneux-sur-Seine:

  • Linea [E] (stazione Vigneux-sur-Seine > Montgeron Valdoly)
  • Linea [F] (stazione di Vigneux-sur-Seine > Draveil Sables de Rouvres)
  • Autobus serale Vigneux-sur-Seine

 

Dalla stazione di Yerres:

  • Linea [I] (Gare de Yerres > Villecresnes Collège La Guinette)
  • Autobus serale Yerres Nord
  • Autobus serale Yerres Sud

