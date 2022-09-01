Notizie simili

Dalla tua stazione, il tuo autobus aspetta fino a 5 minuti in più se il tuo treno è in ritardo.
Questo servizio è disponibile dalle 14:00, quando la frequenza di passaggio è di 30 minuti o più.
Questo coordinamento garantisce una fluidità di movimento tra le due modalità di trasporto ed evita lo stress dell'autobus che parte quando il treno arriva alla stazione!
Questo servizio è disponibile:
Dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine:
- Linea [QB] (stazione Boussy-Saint-Antoine via Quincy-sous-Sénart)
- Autobus serale Quincy-sous-Sénart
- Autobus serale Boussy-Saint-Antoine
Dalla stazione di Brunoy:
- Linea [D] – indice giallo ocra – (stazione Brunoy via Brunoy Portalis)
- Linea [M] (stazione Brunoy > Mandres-les-Roses ZA Perdrix)
- Autobus serale Brunoy Sud
Dalla stazione di Combs-la-Ville Quincy:
- Linea [S] (stazione di Combs-la-Ville Quincy > stazione di Boussy-Saint-Antoine)
Dalla stazione di Juvisy:
- Autobus serale Draveil
Dalla stazione di Montgeron-Crosne:
- Linea [BM] (Gare de Montgeron-Crosne > Montgeron Valdoly)
- Linea [P] (stazione Montgeron-Crosne via Montgeron La Forêt)
- Autobus serale Montgeron
Dalla stazione di Villeneuve-Saint-Georges:
- Linea [H] (stazione Villeneuve-Saint-Georges via Crosne Désiré Bois)
- Autobus serale Crosne
Dalla stazione di Vigneux-sur-Seine:
- Linea [E] (stazione Vigneux-sur-Seine > Montgeron Valdoly)
- Linea [F] (stazione di Vigneux-sur-Seine > Draveil Sables de Rouvres)
- Autobus serale Vigneux-sur-Seine
Dalla stazione di Yerres:
- Linea [I] (Gare de Yerres > Villecresnes Collège La Guinette)
- Autobus serale Yerres Nord
- Autobus serale Yerres Sud