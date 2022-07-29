Notizie simili

Sabato 3 agosto 2024, la città di Saint-Germain-en-Laye ospiterà una gara ciclistica maschile come parte dei giochi.
In questa occasione, le linee di autobus 1 e 100 rinunceranno ai loro posti per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'evento!
Linea 1:
- Le fermate Jehan Alain e Gare de Saint-Germain-en-Laye non saranno servite dalle 8:00 alle 12:30.
- Il capolinea è posticipato alla fermata Place Vauban.
Linea 100:
- Le gare in programma tra le 5:30 e le 15:30 non circoleranno.
- Il servizio riprenderà normalmente dalle 16:30.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e vi invitiamo a godervi questa giornata!