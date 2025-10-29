Nell'ambito del continuo miglioramento della rete di trasporto pubblico, le linee 4240 e 9112 beneficiano di alcune modifiche sul territorio.
Percorso 4240
Con il nuovo servizio per il quartiere di Montconseil, la linea 4240 migliora significativamente l'accessibilità locale. Faciliterà gli spostamenti quotidiani dei residenti e rafforzerà il collegamento tra questo quartiere, il centro della città di Corbeil-Essonnes, nonché il municipio e la stazione RER.
Dai un'occhiata alla nuova mappa della linea qui sotto.
Percorso 9112
Sulla linea 9112 vengono apportate modifiche ai tempi di percorrenza per migliorare la regolarità e la puntualità del servizio. Questi nuovi orari, più in linea con le reali condizioni del traffico, miglioreranno gli spostamenti per i viaggiatori, in particolare verso l'aeroporto di Orly e il mercato internazionale di Rungis.
Dai un'occhiata al nuovo programma qui sotto.
Trova le notizie delle linee del territorio sul nostro account X (ex Twitter): @EvryEss_IDFM.