Notizie simili

#ConduireVousMeneraLoin

Vuoi entrare a far parte di un gruppo pioniere della mobilità e vuoi godere di un lavoro stabile e sostenibile con una vera missione di servizio pubblico?

Presente in tutti i dipartimenti dell'Île-de-France, Keolis agisce ogni giorno per offrire modalità di viaggio più piacevoli e umane.

Keolis si rivolge a tutti i profili, indipendentemente dal loro livello di diploma ed esperienza. Crediamo nel potenziale di ognuno e ci assicuriamo che si esprima attraverso le esperienze condivise che possiamo offrire.

Hai tra i 20 e i 29 anni e hai la patente B da almeno 2 anni?

Destinato alle professioni di guida, il Keolis Mobility Campus accoglie e forma persone di età compresa tra 20 e 29 anni che hanno una patente B da più di 2 anni nelle professioni di guida. Questa formazione consente di ottenere un biglietto professionale come autista di trasporto pubblico su strada, una patente di guida (D), il viaggiatore FIMO, un biglietto di bagnino di primo soccorso e, di conseguenza, un lavoro concreto e di pubblica utilità all'interno di una filiale del gruppo Keolis nell'Île-de-France.