Ogni estate, le tue linee vanno in vacanza

Pubblicato su

Lettura 2 min

Come ogni estate, Transport à la Demand Mantois prende il posto di alcune delle vostre linee dal 7 luglio al 31 agosto 2025.

Le tue linee sostituite da TàD

Torna quest'estate!

Le linee 1, 4, 17, 45, 76 e R non funzioneranno dal 7 luglio al 31 agosto 2025. Il TàD prende il sopravvento e ti viene a prendere la mattina e la sera.

Linee 1 - 4 - 76 :

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione degli autobus di Bonnières-sur-Seine.

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione degli autobus di Bonnières-sur-Seine a una fermata vicino a te.

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Linea R:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione SNCF di Rosny-sur-Seine.

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione SNCF di Rosny-sur-Seine a una fermata vicino a te.

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Linea 45:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione di Épône-Mézières.

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione di Épône-Mézières a una fermata vicino a te.

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Linea 17:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alle stazioni di Hardricourt e Mureaux

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalle stazioni di Hardricourt e Mureaux a una fermata vicino a te

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Cos'è TàD Mantois?

Transport on Demand (TàD) Mantois è aperto al pubblico

• Funziona esclusivamente su prenotazione

• La registrazione è gratuita sulla piattaforma tad.iledefrance-mobilites.fr

Quanto costa?

• I prezzi regionali si applicano a questo servizio (pass Navigo, imagine R, Navigo Liberté + ecc.)

• La convalida è obbligatoria

• Trova l'elenco dei biglietti di trasporto sul sito web iledefrance-mobilites.fr sezione "Pacchetto e biglietto"

Come prenotare?

Sulla piattaforma Île-de-France Mobilités dedicata al trasporto on-demand e sulla quale è possibile:

1. Crea il tuo account

2. Prenota il tuo viaggio*

3. Tieni traccia del tuo ToD in tempo reale

4. Valuta il tuo viaggio

*da un mese di anticipo fino a 1 ora prima della partenza

Prenota su:

App TàD Île-de-France Mobilités

tad.idfmobilites.fr

0800 10 20 20 dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì

Trova tutte le nostre notizie sul nostro account X @Mantois_IDFM

Vi auguriamo una grande estate sulle vostre linee!