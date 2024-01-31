Notizie simili

Dichiara il tuo amore sull'autobus per San Valentino

In occasione di San Valentino 2024, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités nella regione di Marne et Seine ti offre di trasmettere le tue dichiarazioni sugli schermi dei veicoli durante la giornata del 14 febbraio.

Una donna appoggia la testa sulla spalla dell'amica su un autobus

Come partecipare?

È molto semplice, inviaci prima del 9 febbraio 2024 in Messaggio Privato su X (ex-Twitter) @MarneSeine_IDFM :

  • Il tuo nome
  • Il nome del destinatario
  • Il messaggio da trasmettere (massimo 200 caratteri)*
  • La linea di autobus interessata

I primi 3 messaggi ricevuti da ogni riga verranno trasmessi e riceverai una conferma tramite Messaggio Privato della pubblicazione effettiva.

*Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi messaggio ritenuto inadeguato.

Per trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio visita il nostro account X (ex-Twitter): @MarneSeine_IDFM

