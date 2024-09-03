Scopri come funziona il centro operativo degli autobus Terres d'Envol con una visita guidata domenica 22 settembre 2024.
Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
In occasione della Giornata del Patrimonio e della Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2024, Île-de-France Mobilités ti invita a una visita guidata del Centro Operativo Bus del tuo territorio per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti intorno all'operazione, al posto di comando centralizzato, alla flotta di autobus, agli autobus CNG ...
Incontra i nostri team presso il Centro Operativo Bus di Terres d'Envol domenica 22 settembre dalle 9:30 alle 11:00 e dalle 11:30 alle 13:00.
Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.
Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.
Vi aspettiamo a:
Centro operativo Bus da Terres d'Envol, 241 Chemin du Loup a Villepinte
Accesso BUS: linee 1 e 619 fermata Chemin du Loup o linea T'bus 1 fermata Central Parc
Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto.
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @Envol_IDFM.