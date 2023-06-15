Notizie simili

Un nuovo autobus appare a Nemours!
Dal 1° agosto, il tuo nuovo Evening Bus sostituirà le linee 4 e 5 dalle 21:00 alle 23:30 dal lunedì al sabato:
- Alla stazione, l'autobus attende l'arrivo del treno R alla stazione di Saint-Pierre-les-Nemours prima di partire.
- Durante la salita, il passeggero indica al conducente il nome della fermata in cui desidera andare. Avrai la possibilità di scendere tra due fermate, per lasciarti il più vicino possibile a casa tua.
- L'itinerario sarà poi definito in base alle soste richieste dai passeggeri a bordo.
- Tutti i biglietti di trasporto validi in Ile-de-France sono accettati sull'autobus.
Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari del tuo nuovo Evening Bus sul sito iledefrance-mobilites.fr e sull'account Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev fino al 31 luglio 2023).