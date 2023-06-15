Scopri il nuovo Nemours Evening Bus!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Scopri il nuovo Nemours Evening Bus!

Un nuovo autobus appare a Nemours!

Dal 1° agosto, il tuo nuovo Evening Bus sostituirà le linee 4 e 5 dalle 21:00 alle 23:30 dal lunedì al sabato:

  • Alla stazione, l'autobus attende l'arrivo del treno R alla stazione di Saint-Pierre-les-Nemours prima di partire.
  • Durante la salita, il passeggero indica al conducente il nome della fermata in cui desidera andare. Avrai la possibilità di scendere tra due fermate, per lasciarti il più vicino possibile a casa tua.
  • L'itinerario sarà poi definito in base alle soste richieste dai passeggeri a bordo.
  • Tutti i biglietti di trasporto validi in Ile-de-France sono accettati sull'autobus.

Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari del tuo nuovo Evening Bus sul sito iledefrance-mobilites.fr e sull'account Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev fino al 31 luglio 2023).

Tutto sul Nemours Evening Bus

 -  1.4 MB

Notizie simili