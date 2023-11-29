Lancio di una campagna di compensazione il 6 dicembre per gli utenti colpiti dagli scioperi degli autobus Montesson

A seguito dei movimenti sociali di settembre e ottobre 2023 in nove comuni degli Yvelines (78), Île-de-France Mobilités sta lanciando una campagna di compensazione per tutti gli abbonati interessati. Il rimborso si applica a me? Come posso ottenere un rimborso? Ci spieghiamo.

Nell'ultimo contratto tra Île-de-France Mobilités e Keolis, operatore di linee di autobus nell'Île-de-France, l'operatore è tenuto a fornire un'offerta minima di trasporto nei giorni di sciopero.

Quando l'offerta è inferiore al 50% dell'offerta normale, Île-de-France Mobilités può decidere di rimborsare gli utenti. Dato l'impatto dei movimenti sociali di ottobre e novembre sulla rete di autobus, Île-de-France Mobilités ha deciso di rimborsare gli utenti, con un risarcimento giornaliero di 2,80 euro (corrispondente a 1/30 del pacchetto)*.

Risarcimento possibile dal 6 dicembre

Tra il 4 settembre e il 20 ottobre 2023, i movimenti di sciopero hanno fortemente influenzato il traffico di 7 linee di autobus in 9 comuni degli Yvelines (Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt) con, in determinati giorni, un'offerta di trasporto inferiore al 50% contrattuale.

Di conseguenza, un diritto al risarcimento è aperto a tutti gli abbonati interessati e una campagna di compensazione è lanciata dal 6 dicembre al 10 gennaio 2024 (incluso).

Come posso accedere al risarcimento?

Una piattaforma dedicata ti consentirà di presentare le tue richieste di rimborso per i giorni interessati dallo sciopero tra il 4 settembre e il 20 ottobre 2023.

Attenzione: le richieste di rimborso per settembre e ottobre devono essere effettuate separatamente

Le richieste di rimborso per i mesi di settembre e ottobre 2023 devono essere effettuate separatamente l'una dall'altra. Se hai diritto a entrambe le operazioni di compensazione, devi presentare una richiesta per ogni mese sulla piattaforma.

I due link per accedere alle piattaforme di compensazione di settembre e ottobre sono disponibili di seguito dal 6 dicembre al 10 gennaio 2024 compresi.

Richiedi il mio risarcimento per il mese di ottobre

Quali sono le sette linee di autobus interessate dalla campagna di rimborso?

Sette linee di autobus sono interessate dal rimborso in 9 comuni degli Yvelines tra cui: Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt.

Le linee di autobus interessate dallo sciopero sono: linea A, linea C, linea D, linea E, linea F, linea L e linea T.

Quali sono le condizioni di accesso al rimborso?

Per accedere al rimborso è necessario:

  • Vivere, lavorare o studiare in uno dei 9 comuni interessati dal risarcimento servito dalle 7 linee di autobus interessate durante il movimento sociale dell'operatore Keolis Argenteuil Boucles de Seine. Potrebbe essere richiesta una prova di indirizzo, lavoro o istruzione.**
  • Aver acquistato almeno un pacchetto mensile idoneo durante almeno uno dei mesi interessati da un'offerta inferiore al 50% contrattuale.

Quali pacchetti sono idonei per la campagna di compensazione?

  • Navigo Annuel (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
  • Navigo Month (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
  • immagina R Studente e Scuola
  • Navigo Annuale Senior
  • Navigo Solidarité 75% (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
  • Navigo Month 50% di sconto (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)

Si prega di notare che altri biglietti di trasporto non sono idonei per il rimborso.

Come viene calcolato il compenso?

I rimborsi sono calcolati in base al pacchetto detenuto dall'utente sulla base di un importo rimborsato di € 2,80 per giorno di sciopero (corrispondente a 1/30 del pacchetto) per un pacchetto annuale Navigo tutte le zone.

Su questa base vengono rimborsati diversi pacchetti scontati e di zonizzazione, proporzionalmente alla riduzione e alla zonizzazione applicata al prezzo di vendita al pubblico.

Si noti che

Ogni utente può ricevere un rimborso al mese (settembre e ottobre) e un massimo di due rimborsi, se ha diritto a un risarcimento nei due mesi interessati dalla campagna.

Per il mese di settembre 2023

Nel settembre 2023, 21 giorni hanno subito un'offerta di trasporto inferiore al 50% richiesto dal contratto, dando così diritto a un rimborso per gli abbonati interessati.

La campagna di compensazione per il mese di settembre 2023 è aperta di seguito fino al 10 gennaio compreso.

Tabella dei rimborsi per gli scioperi di settembre in base al tipo di pacchetto del viaggiatore.

Per il mese di ottobre

Nell'ottobre 2023, 20 giorni hanno ricevuto un'offerta di trasporto inferiore al 50% richiesto dal contratto.

La campagna di compensazione per il mese di ottobre 2023 è aperta di seguito fino al 10 gennaio compreso.

Tabella dei rimborsi per gli scioperi di ottobre in base al tipo di pacchetto del viaggiatore.

Promemoria

È necessario effettuare una richiesta di rimborso separata sulla piattaforma per il mese di settembre e ottobre.

Condizioni generali di rimborso

*Il prezzo del risarcimento varia a seconda del pacchetto del viaggiatore

**Attenzione, ogni utente è collegato a un comune di riferimento in base al suo luogo di residenza informato al momento della registrazione. Se nel frattempo hai cambiato indirizzo, dovrai presentare una richiesta di reclamo e fornire la prova dell'indirizzo durante il periodo da settembre a ottobre interessato dagli scioperi.