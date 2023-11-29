Nell'ultimo contratto tra Île-de-France Mobilités e Keolis, operatore di linee di autobus nell'Île-de-France, l'operatore è tenuto a fornire un'offerta minima di trasporto nei giorni di sciopero.
Quando l'offerta è inferiore al 50% dell'offerta normale, Île-de-France Mobilités può decidere di rimborsare gli utenti. Dato l'impatto dei movimenti sociali di ottobre e novembre sulla rete di autobus, Île-de-France Mobilités ha deciso di rimborsare gli utenti, con un risarcimento giornaliero di 2,80 euro (corrispondente a 1/30 del pacchetto)*.
Risarcimento possibile dal 6 dicembre
Tra il 4 settembre e il 20 ottobre 2023, i movimenti di sciopero hanno fortemente influenzato il traffico di 7 linee di autobus in 9 comuni degli Yvelines (Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt) con, in determinati giorni, un'offerta di trasporto inferiore al 50% contrattuale.
Di conseguenza, un diritto al risarcimento è aperto a tutti gli abbonati interessati e una campagna di compensazione è lanciata dal 6 dicembre al 10 gennaio 2024 (incluso).
Come posso accedere al risarcimento?
Una piattaforma dedicata ti consentirà di presentare le tue richieste di rimborso per i giorni interessati dallo sciopero tra il 4 settembre e il 20 ottobre 2023.
Attenzione: le richieste di rimborso per settembre e ottobre devono essere effettuate separatamente
Le richieste di rimborso per i mesi di settembre e ottobre 2023 devono essere effettuate separatamente l'una dall'altra. Se hai diritto a entrambe le operazioni di compensazione, devi presentare una richiesta per ogni mese sulla piattaforma.
I due link per accedere alle piattaforme di compensazione di settembre e ottobre sono disponibili di seguito dal 6 dicembre al 10 gennaio 2024 compresi.
Quali sono le sette linee di autobus interessate dalla campagna di rimborso?
Sette linee di autobus sono interessate dal rimborso in 9 comuni degli Yvelines tra cui: Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt.
Le linee di autobus interessate dallo sciopero sono: linea A, linea C, linea D, linea E, linea F, linea L e linea T.
Quali sono le condizioni di accesso al rimborso?
Per accedere al rimborso è necessario:
- Vivere, lavorare o studiare in uno dei 9 comuni interessati dal risarcimento servito dalle 7 linee di autobus interessate durante il movimento sociale dell'operatore Keolis Argenteuil Boucles de Seine. Potrebbe essere richiesta una prova di indirizzo, lavoro o istruzione.**
- Aver acquistato almeno un pacchetto mensile idoneo durante almeno uno dei mesi interessati da un'offerta inferiore al 50% contrattuale.
Quali pacchetti sono idonei per la campagna di compensazione?
- Navigo Annuel (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- Navigo Month (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- immagina R Studente e Scuola
- Navigo Annuale Senior
- Navigo Solidarité 75% (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- Navigo Month 50% di sconto (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
Si prega di notare che altri biglietti di trasporto non sono idonei per il rimborso.
Come viene calcolato il compenso?
I rimborsi sono calcolati in base al pacchetto detenuto dall'utente sulla base di un importo rimborsato di € 2,80 per giorno di sciopero (corrispondente a 1/30 del pacchetto) per un pacchetto annuale Navigo tutte le zone.
Su questa base vengono rimborsati diversi pacchetti scontati e di zonizzazione, proporzionalmente alla riduzione e alla zonizzazione applicata al prezzo di vendita al pubblico.
Si noti che
Ogni utente può ricevere un rimborso al mese (settembre e ottobre) e un massimo di due rimborsi, se ha diritto a un risarcimento nei due mesi interessati dalla campagna.
Per il mese di settembre 2023
Nel settembre 2023, 21 giorni hanno subito un'offerta di trasporto inferiore al 50% richiesto dal contratto, dando così diritto a un rimborso per gli abbonati interessati.
La campagna di compensazione per il mese di settembre 2023 è aperta di seguito fino al 10 gennaio compreso.
Per il mese di ottobre
Nell'ottobre 2023, 20 giorni hanno ricevuto un'offerta di trasporto inferiore al 50% richiesto dal contratto.
La campagna di compensazione per il mese di ottobre 2023 è aperta di seguito fino al 10 gennaio compreso.
Promemoria
È necessario effettuare una richiesta di rimborso separata sulla piattaforma per il mese di settembre e ottobre.
*Il prezzo del risarcimento varia a seconda del pacchetto del viaggiatore
**Attenzione, ogni utente è collegato a un comune di riferimento in base al suo luogo di residenza informato al momento della registrazione. Se nel frattempo hai cambiato indirizzo, dovrai presentare una richiesta di reclamo e fornire la prova dell'indirizzo durante il periodo da settembre a ottobre interessato dagli scioperi.