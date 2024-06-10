Dove posso trovare i miei orari?
Hai la possibilità di trovare i tuoi orari:
- Sul sito iledefrancemobilites.fr > Muoversi > orari > autobus > Mantois
- Sull'applicazione IDF Mobilités
- Al punto di sosta
- Con il tuo municipio
- Presso la vostra agenzia commerciale PEM situata nella stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie
- Presso la vostra agenzia di vendita situata Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie
- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 30 94 77 77
Se hai bisogno di stamparli, puoi andare al tuo ufficio vendite Impasse Sainte Claire Deville a Mantes-la-Jolie
Non riesci a trovare la tua linea?
Le tue linee 4 / 76 / 45 / 17 e R sono sostituite dal tuo TàD Mantois quest'estate, per ulteriori informazioni non esitare a consultare questo articolo.
Trova tutte le nostre notizie su X: @Mantois_IDFM
L'intera rete Mantois vi augura una grande estate sulle nostre linee!