Dopo il successo dell'anno precedente e sempre con l'obiettivo di ridurre il nostro impatto ambientale, trova tutti i tuoi programmi digitalizzati.

Un'informazione sempre presente e un gesto per il pianeta

Dove posso trovare i miei orari?

Hai la possibilità di trovare i tuoi orari:

- Sul sito iledefrancemobilites.fr > Muoversi > orari > autobus > Mantois

- Sull'applicazione IDF Mobilités

- Al punto di sosta

- Con il tuo municipio

- Presso la vostra agenzia commerciale PEM situata nella stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie

- Presso la vostra agenzia di vendita situata Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 30 94 77 77

Se hai bisogno di stamparli, puoi andare al tuo ufficio vendite Impasse Sainte Claire Deville a Mantes-la-Jolie

I tuoi orari da lunedì 08 luglio a domenica 01 settembre 2024

A14

A14B

A

C

D Residence du Lac

D Piacenza

E

F

G

I

K

L

M

N

X

Z

2A / 2B

9

15

22

40

41

42

43

44

71

72

73

75

81

82

87

88A

88B

88C

Non riesci a trovare la tua linea?

Le tue linee 4 / 76 / 45 / 17 e R sono sostituite dal tuo TàD Mantois quest'estate, per ulteriori informazioni non esitare a consultare questo articolo.

Trova tutte le nostre notizie su X: @Mantois_IDFM

L'intera rete Mantois vi augura una grande estate sulle nostre linee!