I diversi punti vendita per ricaricare il tuo pass Navigo
Per acquistare il tuo biglietto di trasporto o ricaricare il tuo pass Navigo, pensa ai tuoi negozi locali:
Di seguito l'elenco dei nostri partner:
- Bar tabacchi Le Versailles a Nozay
- Tabac Presse Le Saclay a Palaiseau
- Tabacco Le Jean Bart a Marcoussis
- Tabacco L'Avana nel centro commerciale Ulis 2
- Tabac Lucks Presse nel centro commerciale Ville du Bois
- Tabacco Il vincitore a Les Ulis
Scopri i biglietti e i pacchetti disponibili e scegli quello più adatto a te!
A presto sulle tue linee di autobus