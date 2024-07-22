Dove acquistare il biglietto di trasporto a Parigi Saclay?

6 negozi locali per acquistare o ricaricare il tuo pass Navigo

Dove ricaricare il tuo pass Navigo?

I diversi punti vendita per ricaricare il tuo pass Navigo

Per acquistare il tuo biglietto di trasporto o ricaricare il tuo pass Navigo, pensa ai tuoi negozi locali:

Di seguito l'elenco dei nostri partner:

  • Bar tabacchi Le Versailles a Nozay
  • Tabac Presse Le Saclay a Palaiseau
  • Tabacco Le Jean Bart a Marcoussis
  • Tabacco L'Avana nel centro commerciale Ulis 2
  • Tabac Lucks Presse nel centro commerciale Ville du Bois
  • Tabacco Il vincitore a Les Ulis

Scopri i biglietti e i pacchetti disponibili e scegli quello più adatto a te!

