Notizie simili

Nel 2023, la Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines, un servizio dedicato al 100% alle biciclette, diventa il punto di riferimento per l'offerta di biciclette di Île-de-France Mobilités nella regione di Saint-Quentin en Yvelines.
La Velostazione è:
- 170 biciclette a noleggio
- 1 officina di manutenzione
- E un team al servizio della tua mobilità ciclistica!
Inoltre, 280 posti auto nei parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités chiusi e sicuri su entrambi i lati della stazione ferroviaria di Saint-Quentin en Yvelines sono disponibili per facilitare i tuoi viaggi intermodali.
L'offerta di noleggio biciclette consente di noleggiare una bicicletta standard da 1 giorno a 1 anno.
Lo tieni con te per tutta la durata del noleggio, proprio come faresti con la tua bici. La Velostazione ti offre anche la possibilità di scoprire biciclette pieghevoli e biciclette elettriche tramite noleggi a breve termine, da 1 giorno a 1 mese.
2 parcheggi Vélo Île-de-France Mobilités chiusi e sicuri sono disponibili su ciascun lato della stazione di Montigny-le-Bretonneux. Sono accessibili durante gli orari di apertura della stazione, tutti i giorni dalle 4:45 all'1:20, tramite un accesso sicuro con il tuo pass Navigo.
Se hai una bici elettrica, puoi persino caricarla all'interno del parcheggio!
Infine, l'officina di riparazione è lì per prendersi cura di tutte le tue biciclette e prolungarne la durata. La manutenzione regolare della tua bici garantisce comfort e sicurezza.
Se noleggi una bicicletta alla Vélostation, la manutenzione è inclusa nel tuo abbonamento.
Punto di ritiro Noleggio Véligo
È anche possibile testare biciclette elettriche (modelli classici, a due ruote, a tre ruote o allungate) Véligo Location. Basta effettuare la prenotazione sul sito web veligo-location.fr e scegliere la velostazione di Saint-Quentin-en-Yvelines come punto di raccolta.
Un membro del team ti introdurrà alla bici e ai suoi accessori durante la tua visita all'agenzia.
Come promemoria, il servizio Véligo Location consente di utilizzare una e-bike per un periodo di 6 mesi, rinnovabile 3 mesi, per 40 € al mese.
Informazioni pratiche
La Vélostation si trova in 1ter place Charles de Gaulle, 78 180 Montigny-le-Bretonneux.
È aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 12:00 alle 19:00, e il sabato dalle 10:00 alle 13:00.
Puoi effettuare le tue prenotazioni su velostation.sqy.fr
È possibile contattare l'agenzia al numero 01.84.79.70.99.
Il team della Vélostation è a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande.
Per seguire tutte le novità della Vélostation, visita il suo sito web o i social network: