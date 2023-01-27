Notizie simili

L'offerta di noleggio biciclette consente di noleggiare una bicicletta standard da 1 giorno a 1 anno.

Lo tieni con te per tutta la durata del noleggio, proprio come faresti con la tua bici. La Velostazione ti offre anche la possibilità di scoprire biciclette pieghevoli e biciclette elettriche tramite noleggi a breve termine, da 1 giorno a 1 mese.

2 parcheggi Vélo Île-de-France Mobilités chiusi e sicuri sono disponibili su ciascun lato della stazione di Montigny-le-Bretonneux. Sono accessibili durante gli orari di apertura della stazione, tutti i giorni dalle 4:45 all'1:20, tramite un accesso sicuro con il tuo pass Navigo.

Se hai una bici elettrica, puoi persino caricarla all'interno del parcheggio!