La tua scuola e le linee regolari del Pays de Meaux si evolvono per l'inizio dell'anno scolastico!

Dal 31 luglio, le tue linee si sono evolute per accompagnarti meglio nei tuoi viaggi a Meaux.

Linea R

Diagramma della linea R

Dal 31 luglio 2023, la linea R sostituisce le linee 10, 47 e 63 con:

  • La linea R che collega Lizy-sur-Ourcq alla stazione ferroviaria di Meaux ha una vocazione educativa per gli abitanti dei quartieri settentrionali della città ("Hauts de Chantereine", "La Corniche" e "Grosse Pierre").
  • Passa attraverso il Boulevard Jean Rose durante gli orari di entrata e uscita della scuola (servendo le fermate "Henri IV", "Jean Rose" e "Pinteville") per corrispondere con gli stabilimenti Sainte-Marie, Bossuet e Henri IV.
  • Con un capolinea alla Gare de Meaux, può essere utilizzato anche dagli studenti del Lycée Henri Moissan.

Vedi il programma della linea R

Linea S

Diagramma della linea S

Le linee 11 e 65 si uniscono e diventano la linea S.

  • La linea S collega May-en-Multien alla stazione ferroviaria di Meaux attraverso il nord della città ("Hauts de Chantereine", "La Corniche", "Grosse Pierre") e l'Avenue de la République con le fermate "Gambetta" e "Bon Dieu Jaune".
  • Serve il liceo Henri Moissan.

Vedi il programma della linea S

Linea 10

Schema della linea 10

  • La linea 10 è mantenuta solo per il servizio della scuola professionale di Gué-à-Tresmes da Meaux, May-en-Multien e Lizy-sur-Ourcq.
  • I suoi giorni e orari di funzionamento sono adattati agli ingressi e alle uscite dello stabilimento.

Vedi il programma della linea 10

Linea Gs

Diagramma della linea Gs

  • La linea Gs viene creata per accompagnare la nuova settorializzazione degli studenti dal quartiere Grosse Pierre al Frot College. I suoi giorni e orari di funzionamento sono adattati ai principali ingressi e uscite dello stabilimento (mattina, pomeriggio e mercoledì a mezzogiorno).

Vedi il calendario della linea Gs

Linea D

Diagramma della linea D
  • Soppressione del servizio di "8 maggio 45" sostituito dalla nuova fermata "11 novembre 1918" situata su Avenue Henri Dunant.
  • Servizio alla fermata "Chappe" attraverso il Boulevard des Cosmonautes. Il passaggio attraverso Aldebaran Street è rimosso.

Opuscolo orario della linea D

Linea E

Diagramma della linea E
  • Cambio di itinerario al ritorno via rue Aristide Briand, che serve le fermate: "Union Commerciale" e "Louise"
  • La linea E sarà ora assegnata al binario 1 della stazione di Meaux anziché al binario 2.

Vedi il programma della linea E

Linea Es

Diagramma della linea Es

  • La fermata "Les Cottages" a Villenoy è soppressa. Gli studenti universitari che vivono in questa suddivisione possono fare riferimento alle fermate "Marronniers" o "Rue de Lagny", situate a 500 metri a piedi.

Vedi il calendario della linea Es

Linea Qs

Diagramma della linea Qs

  • Vengono create due nuove fermate sulla linea Qs nel comune di Poincy all'incrocio tra Avenue de la Victoire e la D17A:
    - La fermata "Route de Poincy", direzione Collège Bois de l'Enclume
    - La fermata "Rue du Général de Gaulle", direzione Avenue de Meaux
    Queste fermate forniranno maggiore sicurezza per gli utenti della linea Qs.

Consulta il calendario della linea Qs

Linea Ks

Diagramma della linea Ks

  • Il servizio del collegio di Dhuis sulla linea Ks è soppresso a seguito di una nuova settorializzazione degli alunni. Il servizio al Lycée Jean Vilar rimane invariato.

Vedi il calendario della linea Ks

Linea 21sco

Schema delle linee 21 e 21sco

  • Il servizio per le scuole elementari di Villemareuil e Boutigny è integrato nel circuito scolastico speciale (CSS) 4206 e rimosso dalla linea 21sco. Il percorso e gli orari rimangono invariati. L'imbarco sul CSS richiede l'ottenimento di una carta Scol'R.

Mappa orario linea 21sco

Diagramma della linea 4206

Vedi il programma della linea 4206

Vos TàD nel Pays de Meaux cambia nome per una nuova offerta

La zona TàD P diventa la TàD Meaux ZI Poincy

La zona T R diventa TàD Meaux West

La zona TàD S diventa TàD Meaux Est con nuovi punti di sosta "Prévilliers" e "Magny-St-Loup" nel comune di Boutigny

Vedi la tabella degli orari di TàD Meaux ZI Poincy

Vedi la tabella degli orari di TàD Meaux Ouest

Vedi la tabella degli orari di TàD Meaux Est

E per sapere + sul tuo TàD è qui