Immagine di una bambina in attesa del suo autobus
Linea R
Diagramma della linea R
Dal 31 luglio 2023, la linea R sostituisce le linee 10, 47 e 63 con:
- La linea R che collega Lizy-sur-Ourcq alla stazione ferroviaria di Meaux ha una vocazione educativa per gli abitanti dei quartieri settentrionali della città ("Hauts de Chantereine", "La Corniche" e "Grosse Pierre").
- Passa attraverso il Boulevard Jean Rose durante gli orari di entrata e uscita della scuola (servendo le fermate "Henri IV", "Jean Rose" e "Pinteville") per corrispondere con gli stabilimenti Sainte-Marie, Bossuet e Henri IV.
- Con un capolinea alla Gare de Meaux, può essere utilizzato anche dagli studenti del Lycée Henri Moissan.
Linea S
Diagramma della linea S
Le linee 11 e 65 si uniscono e diventano la linea S.
- La linea S collega May-en-Multien alla stazione ferroviaria di Meaux attraverso il nord della città ("Hauts de Chantereine", "La Corniche", "Grosse Pierre") e l'Avenue de la République con le fermate "Gambetta" e "Bon Dieu Jaune".
- Serve il liceo Henri Moissan.
Linea 10
Schema della linea 10
- La linea 10 è mantenuta solo per il servizio della scuola professionale di Gué-à-Tresmes da Meaux, May-en-Multien e Lizy-sur-Ourcq.
- I suoi giorni e orari di funzionamento sono adattati agli ingressi e alle uscite dello stabilimento.
Linea Gs
Diagramma della linea Gs
- La linea Gs viene creata per accompagnare la nuova settorializzazione degli studenti dal quartiere Grosse Pierre al Frot College. I suoi giorni e orari di funzionamento sono adattati ai principali ingressi e uscite dello stabilimento (mattina, pomeriggio e mercoledì a mezzogiorno).
Linea D
- Soppressione del servizio di "8 maggio 45" sostituito dalla nuova fermata "11 novembre 1918" situata su Avenue Henri Dunant.
- Servizio alla fermata "Chappe" attraverso il Boulevard des Cosmonautes. Il passaggio attraverso Aldebaran Street è rimosso.
Linea E
- Cambio di itinerario al ritorno via rue Aristide Briand, che serve le fermate: "Union Commerciale" e "Louise"
- La linea E sarà ora assegnata al binario 1 della stazione di Meaux anziché al binario 2.
Linea Es
Diagramma della linea Es
- La fermata "Les Cottages" a Villenoy è soppressa. Gli studenti universitari che vivono in questa suddivisione possono fare riferimento alle fermate "Marronniers" o "Rue de Lagny", situate a 500 metri a piedi.
Linea Qs
Diagramma della linea Qs
- Vengono create due nuove fermate sulla linea Qs nel comune di Poincy all'incrocio tra Avenue de la Victoire e la D17A:
- La fermata "Route de Poincy", direzione Collège Bois de l'Enclume
- La fermata "Rue du Général de Gaulle", direzione Avenue de Meaux
Queste fermate forniranno maggiore sicurezza per gli utenti della linea Qs.
Linea Ks
Diagramma della linea Ks
- Il servizio del collegio di Dhuis sulla linea Ks è soppresso a seguito di una nuova settorializzazione degli alunni. Il servizio al Lycée Jean Vilar rimane invariato.
Linea 21sco
Schema delle linee 21 e 21sco
- Il servizio per le scuole elementari di Villemareuil e Boutigny è integrato nel circuito scolastico speciale (CSS) 4206 e rimosso dalla linea 21sco. Il percorso e gli orari rimangono invariati. L'imbarco sul CSS richiede l'ottenimento di una carta Scol'R.
Diagramma della linea 4206
Vos TàD nel Pays de Meaux cambia nome per una nuova offerta
La zona TàD P diventa la TàD Meaux ZI Poincy
La zona T R diventa TàD Meaux West
La zona TàD S diventa TàD Meaux Est con nuovi punti di sosta "Prévilliers" e "Magny-St-Loup" nel comune di Boutigny