Notizie simili

Dal 1° settembre 2025, adeguamenti sulle linee del tuo territorio Cergy-Pontoise Confluence

Linea 1239 - Servizio La Taillette (Eco-quartiere)

La linea adotta un nuovo percorso: ora riprende il percorso attuale della linea 1238 per servire La Taillette (Écoquartier).

Linea 1235 - Capolinea Zac de Puiseux

Il capolinea della linea 1235 viene spostato. Ora si trova nella zona di sviluppo misto di Puiseux, vicino a Renault.

Linea 1240 - Regolazione delle fermate

La fermata Rond-Point du Tilleul non è più servita dalla linea 1240. Si prega di fare riferimento alle fermate "Lycée St-Christophe" o "Rond-Point du Cèdre". Questa modifica ottimizzerà il traffico veicolare sulla linea e limiterà i tempi di attesa a determinate fermate.

Linea 1224 - Cambio di piattaforma all'Eco-Station Cergy-Préfecture

La linea cambierà marciapiede nella stazione: lascerà il binario A per essere raggruppata al binario H, insieme alla linea 1242, a causa del loro percorso comune.

Linea 1255 - Cambio di fermata a Herblay-sur-Seine

La fermata "Les Pompiers" a Herblay non sarà più servita. Si prega di fare riferimento alla fermata "Les Chênes" in comune con le linee 30-48, 95-20 e CitéVal S situate a circa 50 metri di distanza.

Linea 1227 - Cambio di nomi delle fermate*

La linea 1227 sta aggiornando i nomi di alcune fermate, senza cambiare il suo percorso.

  • Thomson diventa "Belles Hâtes"
  • Sestante diventa "Leonardo da Vinci"
  • Il centro commerciale Paul Brard diventa "Paul Brard"
  • Il Collège du Bois d'Aulne diventa "Collège Samuel Paty"
  • Clément Salengro diventa "Roger Salengro"

*Queste modifiche riguardano anche la linea scolastica 1257, che segue lo stesso percorso.

