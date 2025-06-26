Notizie simili

Linea 1239 - Servizio La Taillette (Eco-quartiere)
La linea adotta un nuovo percorso: ora riprende il percorso attuale della linea 1238 per servire La Taillette (Écoquartier).
Linea 1235 - Capolinea Zac de Puiseux
Il capolinea della linea 1235 viene spostato. Ora si trova nella zona di sviluppo misto di Puiseux, vicino a Renault.
Linea 1240 - Regolazione delle fermate
La fermata Rond-Point du Tilleul non è più servita dalla linea 1240. Si prega di fare riferimento alle fermate "Lycée St-Christophe" o "Rond-Point du Cèdre". Questa modifica ottimizzerà il traffico veicolare sulla linea e limiterà i tempi di attesa a determinate fermate.
Linea 1224 - Cambio di piattaforma all'Eco-Station Cergy-Préfecture
La linea cambierà marciapiede nella stazione: lascerà il binario A per essere raggruppata al binario H, insieme alla linea 1242, a causa del loro percorso comune.
Linea 1255 - Cambio di fermata a Herblay-sur-Seine
La fermata "Les Pompiers" a Herblay non sarà più servita. Si prega di fare riferimento alla fermata "Les Chênes" in comune con le linee 30-48, 95-20 e CitéVal S situate a circa 50 metri di distanza.
Linea 1227 - Cambio di nomi delle fermate*
La linea 1227 sta aggiornando i nomi di alcune fermate, senza cambiare il suo percorso.
- Thomson diventa "Belles Hâtes"
- Sestante diventa "Leonardo da Vinci"
- Il centro commerciale Paul Brard diventa "Paul Brard"
- Il Collège du Bois d'Aulne diventa "Collège Samuel Paty"
- Clément Salengro diventa "Roger Salengro"
*Queste modifiche riguardano anche la linea scolastica 1257, che segue lo stesso percorso.
I nuovi orari delle tue linee saranno presto disponibili nella sezione Spostami del portale Île-de-France Mobilités.
Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @CPConflu_IDFM
Ci vediamo presto sul tuo territorio!