Notizie simili

Linee 14 e 15
I percorsi delle tue 2 linee sono semplificati! D'ora in poi, il capolinea principale si trova alla stazione di Vernouillet-Verneuil.
La linea 14 collega il Collège Émile Zola di Vernouillet alla stazione di Vernouillet-Verneuil tramite la fermata "Bourdillon" a Vernouillet e corre in entrambe le direzioni.
L'elenco delle fermate servite è accessibile tramite lo schema della linea qui sotto:
Schema della linea 14
La linea 15 serve le fermate di Avenue du Clos des Vignes a Vernouillet e il quartiere Côte Narbonne di Verneuil-sur-Seine tramite la fermata "Rond-Point Zola".
Potete consultare qui sotto il nuovo schema della riga 15:
Diagramma della linea 15
Linee 23, 66 e X409
Al fine di migliorare la regolarità, sulle linee 23, 66 e X409 sono stati introdotti nuovi tempi di percorrenza e adeguamenti degli orari.
I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati nella sezione Spostami del portale Île-de-France Mobilités.
Buon viaggio sulle nostre linee!