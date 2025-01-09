Adeguamenti sulle tue linee dal 3 marzo 2025

Pubblicato su

Lettura 1 min

A partire dal 3 marzo 2025, sono stati apportati adeguamenti a diverse linee della rete Poissy – Les Mureaux.

Linee 14 e 15

I percorsi delle tue 2 linee sono semplificati! D'ora in poi, il capolinea principale si trova alla stazione di Vernouillet-Verneuil.

La linea 14 collega il Collège Émile Zola di Vernouillet alla stazione di Vernouillet-Verneuil tramite la fermata "Bourdillon" a Vernouillet e corre in entrambe le direzioni.

L'elenco delle fermate servite è accessibile tramite lo schema della linea qui sotto:

Schema della linea 14
Schema della linea 14

Schema della linea 14

La linea 15 serve le fermate di Avenue du Clos des Vignes a Vernouillet e il quartiere Côte Narbonne di Verneuil-sur-Seine tramite la fermata "Rond-Point Zola".

Potete consultare qui sotto il nuovo schema della riga 15:

Diagramma della linea 15
Diagramma della linea 15

Diagramma della linea 15

Linee 23, 66 e X409

Al fine di migliorare la regolarità, sulle linee 23, 66 e X409 sono stati introdotti nuovi tempi di percorrenza e adeguamenti degli orari.

I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati nella sezione Spostami del portale Île-de-France Mobilités.

Buon viaggio sulle nostre linee!

Notizie simili