Notizie simili

L'autobus serale attende il tuo treno alle stazioni di Provins (dal 1 agosto) e Nangis (dal 28 agosto) e ti lascia alla fermata più vicina a te.
Autobus, anche a tarda notte!
Due nuovi servizi serali per partenze garantite nelle stazioni di Provins e Nangis
Due servizi di autobus serali sono istituiti dal 1 ° agosto dalla stazione di Provins e dal 28 agosto dalla stazione di Nangis.
L'autobus serale prende il posto delle linee regolari la sera nei giorni feriali
Il principio è semplice: senza prenotazione, tutti possono salire sull'autobus alla stazione di Provins o Nangis e indicare la loro fermata di discesa all'autista, che adatta il suo percorso in base ai clienti presenti nel veicolo.
Le partenze sono garantite:
Dal 1° agosto, in corrispondenza dei treni in arrivo da Parigi a Provins a:
- Arrivo del treno alla stazione di Provins da Parigi alle 21:10: partenza dell'autobus alle 21:15
- Arrivo del treno alla stazione di Provins da Parigi alle 22:10: partenza dell'autobus alle 22:15
Dal 28 agosto, in corrispondenza dei treni in arrivo da Parigi a Nangis a:
- Arrivo del treno alla stazione di Nangis da Parigi alle 19:34: partenza dell'autobus alle 19:45
- Arrivo del treno alla stazione di Nangis da Parigi alle 20:34: partenza dell'autobus alle 20:45
- Arrivo del treno alla stazione di Nangisen da Parigi alle 21:34: partenza dell'autobus alle 21:45
I servizi non funzionano nei fine settimana o nei giorni festivi.
ISTRUZIONI PER L'USO
- Alla stazione di Nangis o Provins, salgo sugli autobus
- Confermo il mio biglietto di trasporto
- Indico all'autista la mia fermata di discesa
- L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori
Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.