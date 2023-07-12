I TUOI AUTOBUS SERALI MITRY-LE-NEUF E MITRY-CLAYE
Dalla stazione di Villeparisis Mitry-le-Neuf, l'autobus serale Mitry-le-Neuf offre 6 partenze dal lunedì al venerdì dalle 20:28 alle 23:08.
L'autobus serale Mitry-le-neuf prende il posto della linea 71 la sera.
Dalla stazione di Mitry-Claye, sono disponibili 3 partenze dal lunedì al venerdì dalle 22:27 alle 23:27.
L'autobus serale Mitry-Claye prende il posto della linea 16 la sera.
Attenzione: non è possibile spostarsi tra le 2 zone.
IL TUO AUTOBUS SERALE VILLEPARISIS
Da Place Jacques Chirac - Gare, l'autobus serale offre 3 partenze dal lunedì al venerdì dalle 22:38 alle 23:38.
L'autobus serale Villeparisis prende il posto della linea 17 la sera.
L'autobus serale attende la RER B, anche in caso di ritardo, e ti lascia alla fermata di tua scelta nell'area definita.
ISTRUZIONI PER L'USO: COME FUNZIONA L'AUTOBUS SERALE?
1. Salgo sull'autobus alla stazione
2. Confermo il mio biglietto di trasporto
3. Indico all'autista la mia fermata di discesa nell'area servita dal servizio
4. Il conducente regola il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori
Il +: Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.
