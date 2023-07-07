Rafforzamento dell'asse tra Dammartin-en-Goële e Saint-Mard con la linea 709

La linea 709 permette agli abitanti di Dammartin-en-goële di andare alla stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard e al Lycée Charles de Gaulle.

La fermata del Medical Center sarà servita sistematicamente.

L'ampiezza viene estesa al mattino e garantisce il servizio del primo treno della linea K, in direzione Parigi.

Nuovi orari e cambio di servizio dall'11 settembre!

Per vostra informazione, tutte le fermate sono servite dal TàD Goële, dalle 9:54 alle 16:00, dal lunedì al venerdì, e dalle 9:54 alle 20:50 il sabato, su prenotazione. Per i treni delle 20:13 e delle 21:22, in partenza dalla Gare du Nord, dal lunedì al venerdì, il TàD Goële prende il posto della linea 709 e servirà tutte le fermate su prenotazione.