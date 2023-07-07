Dall'11 settembre, nuove linee 707, 708 e 709

Pubblicato su

Lettura 2 min

A partire dall'11 settembre, nuove linee 707, 708 e 709 per facilitare gli spostamenti

La tua linea 707 ti permette di raggiungere più velocemente la stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard da Rouvres

La linea 707 collegherà meglio gli abitanti del comune di Rouvres e i dipendenti della ZAC des Prés Bouchers.

L'ampiezza è estesa al mattino e garantisce il servizio del primo treno della linea K per Parigi.

Il + : Un autobus ogni 30 minuti con la linea 22 tra la stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard e la stazione di Mitry-Claye.

Dall'11 settembre 2023, gara scolastica aggiuntiva alle 8:35 per l'ingresso alle 9:00 al G.Brassens College e una corsa serale dalla stazione di Saint-Mard alle 20:20.

Consulta gli orari della tua linea valida dall'11 settembre 2023

 -  1.5 MB

Fornire un collegamento quasi diretto tra Othis e la stazione di Saint-Mard grazie alla linea 708

La linea 708 permetterà agli abitanti di Othis di raggiungere più velocemente la stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard, così come il quartiere di Beaumarchais.
Dalle fermate "Les Tournelles" e "Les Sablons", gli studenti possono andare al Collège de Saint-Mard.

L'ampiezza viene estesa al mattino e garantisce il servizio del primo treno della linea K, in direzione Parigi.

Il +: Un autobus ogni 30 minuti con la linea 22 tra la stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard e la stazione di Mitry-Claye.

Dall'11 settembre 2023, gara scolastica aggiuntiva alle 8:25 per l'ingresso delle 9 al G College. Brassens.

Consulta gli orari della tua linea valida dall'11 settembre 2023

 -  1.7 MB

Rafforzamento dell'asse tra Dammartin-en-Goële e Saint-Mard con la linea 709

La linea 709 permette agli abitanti di Dammartin-en-goële di andare alla stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard e al Lycée Charles de Gaulle.
La fermata del Medical Center sarà servita sistematicamente.

L'ampiezza viene estesa al mattino e garantisce il servizio del primo treno della linea K, in direzione Parigi.

Nuovi orari e cambio di servizio dall'11 settembre!

Per vostra informazione, tutte le fermate sono servite dal TàD Goële, dalle 9:54 alle 16:00, dal lunedì al venerdì, e dalle 9:54 alle 20:50 il sabato, su prenotazione. Per i treni delle 20:13 e delle 21:22, in partenza dalla Gare du Nord, dal lunedì al venerdì, il TàD Goële prende il posto della linea 709 e servirà tutte le fermate su prenotazione.

Consulta gli orari della tua linea valida dall'11 settembre 2023

 -  5.9 MB