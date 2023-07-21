Dal 28 agosto 2023, qualcosa di nuovo sulle linee del territorio di Roissy Ouest

Dal 28 agosto, le tue linee di autobus si stanno evolvendo per facilitare gli spostamenti sul territorio di Roissy Ouest

Novità sulle linee del settore Survilliers, Fosses, Saint-Witz e Marly-la-ville

Modifiche alla linea 9501

La linea 9501 offre una nuova offerta la domenica ogni ora dalle 6:35 alle 19:50 tra la stazione di Survilliers-Fosses e la stazione di Roissypole.

Consulta gli orari della tua linea 9501 validi dal 28 agosto 2023

 -  4.3 MB

Creazione di una nuova linea R9

Il servizio tra la stazione di Survilliers-Fosses e Plailly Vergers sulla linea R2 è ora fornito dalla linea R9

Modifiche alla riga R2

Il servizio tra la stazione di Survilliers-Fosses e Plailly Vergers è soppresso. Il percorso della linea R2 terminerà alla stazione di Survilliers-Fosses.

Le scuole (Collège Stendhal e Lycée Baudelaire) sono servite dalla nuova linea scolastica R121.

Consulta gli orari della tua linea R2 validi dal 28 agosto 2023

 -  1.3 MB

Creazione di una linea scolastica R121

Gli studenti non dovranno più utilizzare le linee R1 e R2 per raggiungere le loro scuole.

Dal 4 settembre 2023 viene creata una nuova linea scolastica, che servirà il Collège de Stendhal a Fosses e il Lycée Charles Baudelaire a Fosses dai comuni di Survilliers e Fosses.

Consulta gli orari della tua linea R121 validi dal 28 agosto 2023

 -  1.4 MB

Scopri di più sulla tua linea R121

 -  386.9 KB

Modifiche alla riga R3

La linea R3 si adatta agli orari delle aziende della zona industriale di Marly-la-Ville, con un aumento dell'offerta nelle ore non di punta.

Consulta gli orari della tua linea R3 validi dal 28 agosto 2023

 -  624.6 KB

Novità sulle linee 32, 12ZI e 11

Modifiche alla riga 32

Il servizio per il centro commerciale Aéroville è rimosso durante la settimana e mantenuto nei fine settimana. La linea 32 offre un autobus ogni 20 minuti per raggiungere la stazione ferroviaria di Roissypole nei giorni feriali.

Consulta gli orari della tua linea 32 validi dal 28 agosto 2023

 -  778.9 KB

Modifiche alla linea 12 ZI

La linea 12 ZI servirà sistematicamente la stazione di Goussainville e collegherà le zone industriali di Goussainville alla RER D in meno di 10 minuti.

Consulta gli orari della tua linea 12 ZI validi dal 28 agosto 2023

 -  554.0 KB

Modifiche alla riga 11

La linea 11 migliora l'offerta all'ora di pranzo, con un autobus ogni 10 minuti tra le 11:20 e le 12:20 in direzione di Saint-Denis e tra le 12:40 e le 13:40 in direzione di Goussainville.

3 corse vengono aggiunte alla fine delle ore di punta serali (una partenza alle 19:24, una alle 19:48 e l'ultima alle 20:12 verso Goussainville)

Trova tutte le notizie del tuo territorio su Twitter dal 28 agosto: @RoissyO_IDFM