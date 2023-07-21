Modifiche alla riga 11

La linea 11 migliora l'offerta all'ora di pranzo, con un autobus ogni 10 minuti tra le 11:20 e le 12:20 in direzione di Saint-Denis e tra le 12:40 e le 13:40 in direzione di Goussainville.

3 corse vengono aggiunte alla fine delle ore di punta serali (una partenza alle 19:24, una alle 19:48 e l'ultima alle 20:12 verso Goussainville)