Novità sulle linee del settore Survilliers, Fosses, Saint-Witz e Marly-la-ville
Modifiche alla linea 9501
La linea 9501 offre una nuova offerta la domenica ogni ora dalle 6:35 alle 19:50 tra la stazione di Survilliers-Fosses e la stazione di Roissypole.
Creazione di una nuova linea R9
Il servizio tra la stazione di Survilliers-Fosses e Plailly Vergers sulla linea R2 è ora fornito dalla linea R9
Modifiche alla riga R2
Il servizio tra la stazione di Survilliers-Fosses e Plailly Vergers è soppresso. Il percorso della linea R2 terminerà alla stazione di Survilliers-Fosses.
Le scuole (Collège Stendhal e Lycée Baudelaire) sono servite dalla nuova linea scolastica R121.
Creazione di una linea scolastica R121
Gli studenti non dovranno più utilizzare le linee R1 e R2 per raggiungere le loro scuole.
Dal 4 settembre 2023 viene creata una nuova linea scolastica, che servirà il Collège de Stendhal a Fosses e il Lycée Charles Baudelaire a Fosses dai comuni di Survilliers e Fosses.
Modifiche alla riga R3
La linea R3 si adatta agli orari delle aziende della zona industriale di Marly-la-Ville, con un aumento dell'offerta nelle ore non di punta.
Novità sulle linee 32, 12ZI e 11
Modifiche alla riga 32
Il servizio per il centro commerciale Aéroville è rimosso durante la settimana e mantenuto nei fine settimana. La linea 32 offre un autobus ogni 20 minuti per raggiungere la stazione ferroviaria di Roissypole nei giorni feriali.
Modifiche alla linea 12 ZI
La linea 12 ZI servirà sistematicamente la stazione di Goussainville e collegherà le zone industriali di Goussainville alla RER D in meno di 10 minuti.
Modifiche alla riga 11
La linea 11 migliora l'offerta all'ora di pranzo, con un autobus ogni 10 minuti tra le 11:20 e le 12:20 in direzione di Saint-Denis e tra le 12:40 e le 13:40 in direzione di Goussainville.
3 corse vengono aggiunte alla fine delle ore di punta serali (una partenza alle 19:24, una alle 19:48 e l'ultima alle 20:12 verso Goussainville)