Rinumerazione completa delle linee per chiarezza

Perché il numero della mia linea di autobus cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero. Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, quindi è spesso complicato trovare la linea che ti interessa. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come orientarmi nei nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Grand Versailles, tutte le tue linee sono ora rinominate dal prefisso "62", a cui viene aggiunto un numero coerente con il vecchio nome della linea (esempio la linea 2 diventa linea 6202 e la linea 11 diventa linea 6211).

Cosa mi porterà questo nuovo numero?

Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero! Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni che ti riguardano.