Più autobus tra Vélizy 2 e Université Paris-Saclay con la linea 9108!
Da Vélizy 2 all'Université Paris-Saclay, l'offerta di trasporto è rafforzata con una partenza ogni 12 minuti tra le 7:00 e le 9:30. Ciò consente di offrire una maggiore capacità per i viaggi mattutini verso il Plateau de Saclay.
Fai attenzione, alcune corse saranno al capolinea alla fermata Université Paris-Saclay, controlla gli orari se vai a Polytechnique Vauve o Mairie des Ulis.
Anche i tempi di percorrenza della linea sono stati adeguati per tenere meglio conto dei capricci del traffico sulla N118, che è regolarmente congestionata.
A Courtabœuf, ci sono sempre più autobus!
Dal 22 aprile 2025, le linee 4602, 4621 e 4622 servono il parco commerciale di Courtabœuf in modo più leggibile e con un'offerta rafforzata. Dopo alcuni mesi di funzionamento, vengono proposti due adeguamenti mattutini nei giorni feriali sulle linee 4602 e 4621.
La mattina prima delle 6, la linea 4602 è molto trafficata in direzione Massy-Palaiseau. Per soddisfare questa domanda e migliorare le condizioni di viaggio dei viaggiatori, vengono aggiunte 2 corse alle 4:45 e alle 5:30. Ciò consente un intervallo di 15 minuti tra le 4:30 e le 6 del mattino. In direzione del centro commerciale Ulis 2, viene aggiunto 1 corsa.
La linea 4621 beneficia anche di 2 corse aggiuntive al mattino verso il centro commerciale Ulis 2. Ciò migliora l'accesso al parco commerciale di Courtabœuf e offre la possibilità di arrivare prima delle 6 del mattino nel settore Courtabœuf Sud - Paraná.
Rinforzi di offerta anche per le linee scolastiche
Dopo l'attuazione il 3 novembre 2025 di due corse aggiuntive sulla linea 4614 per il collegio Joseph BARA (Palaiseau), è previsto il rinforzo della linea 4659 che serve il collegio Alain Founier (Orsay) con l'istituzione di un veicolo aggiuntivo per le uscite di lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 16:15 e alle 17:15,
Inoltre, la linea 4644 beneficia anche di un'offerta aggiuntiva la sera verso Laboratoires. Con 8 corse aggiuntive e un'ultima partenza alle 20:30 da Massy-Palaiseau, la linea 4644 consente agli abitanti di Villejust e Nozay di tornare la sera. In direzione di Massy-Palaiseau, l'intervallo sarà di 12 minuti tra due passaggi.
Regolazione dei tempi di percorrenza per una migliore regolarità
Al fine di garantire orari di transito adeguati alle condizioni del traffico, i tempi di percorrenza di diverse linee sono rivisti a partire dal 5 gennaio.
Ciò riguarda le linee:
- 4605
- 4606
- 4609
- 4613
- 4617
- 9105
- e linee regolari scolastiche (4651, 4653, 4657, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674). Gli orari presso gli stabilimenti (arrivi al mattino e partenze a mezzogiorno o pomeriggio) sono invariati. Vengono regolati solo i tempi di sosta.
Apertura del nuovo hub multimodale a Saint-Michel-sur-Orge
Dopo la riqualificazione del polo di Jouy-en-Josas servito dalla linea 4609, sono stati completati i lavori di riqualificazione di quello di Saint-Michel-sur-Orge. Il progetto migliora le condizioni di accesso alla stazione per tutti i tipi di trasporto.
Il movimento di pedoni, autobus e biciclette è prioritario e facilitato dalla riqualificazione di molti spazi pubblici e dall'installazione di attrezzature dedicate.
L'attuale fermata delle linee 4641, 4642 e 4643 situata sulla piazza sarà spostata nel nuovo hub multimodale (direzione Massy-Palaiseau).
La fermata verso la Piscine de Sainte-Geneviève-des-Bois è invariata.
Punto informativo funziona
Il territorio sta vivendo molti lavori, che impattano sulle condizioni del traffico e possono generare ritardi.
Ciò vale in particolare per i lavori sullo svincolo di Corbeville (Orsay), iniziati a metà novembre e per un periodo di 3 anni. Sulla N118, la corsia dei veicoli lenti è stata neutralizzata tra Orsay e Christ de Saclay (direzione Parigi). Anche la velocità è stata abbassata a 70 km/h. Ciò genera ritardi in particolare sulle linee 4617, 4627, 9105 e 9108.
A presto sulle vostre linee!