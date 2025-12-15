A Courtabœuf, ci sono sempre più autobus!

Dal 22 aprile 2025, le linee 4602, 4621 e 4622 servono il parco commerciale di Courtabœuf in modo più leggibile e con un'offerta rafforzata. Dopo alcuni mesi di funzionamento, vengono proposti due adeguamenti mattutini nei giorni feriali sulle linee 4602 e 4621.

La mattina prima delle 6, la linea 4602 è molto trafficata in direzione Massy-Palaiseau. Per soddisfare questa domanda e migliorare le condizioni di viaggio dei viaggiatori, vengono aggiunte 2 corse alle 4:45 e alle 5:30. Ciò consente un intervallo di 15 minuti tra le 4:30 e le 6 del mattino. In direzione del centro commerciale Ulis 2, viene aggiunto 1 corsa.

La linea 4621 beneficia anche di 2 corse aggiuntive al mattino verso il centro commerciale Ulis 2. Ciò migliora l'accesso al parco commerciale di Courtabœuf e offre la possibilità di arrivare prima delle 6 del mattino nel settore Courtabœuf Sud - Paraná.