Notizie simili

Linea 7
Alcune corse nei giorni feriali sono scaglionate al fine di migliorare gli orari e le coincidenze alla stazione di Les Mureaux.
Linee 14, 15 e 16
La fermata "Ecole de Musique" a Vernouillet è ora ribattezzata "Clos des Vignes".
Linea 21
La corsa delle 12:40 dal Collège Henri IV il mercoledì a mezzogiorno è spostata alle 12:45 per migliorare il tempo di connessione tra l'uscita degli studenti e la partenza del veicolo.
Linea 24
Sono stati effettuati alcuni turni di gara per migliorare la leggibilità del programma.
Linee 41 e 43
Vengono apportate modifiche ai tempi di percorrenza e agli orari di transito per migliorare i collegamenti nelle stazioni.
Linea Express 100
Sono ora servite 2 nuove fermate:
- "Le Petit Moulin" a Chapet
- "Casa Bianca" a Orgeval
Nuovo schema della linea Express 100
Linee Express A14
La tua linea Express A14 Les Mureaux - La Défense serve nuove fermate a Les Mureaux:
- "Vigne Blanche" verso La Défense
- "Sablons" in 2 direzioni.
Nuovo schema della linea A14 Les Mureaux - La Défense
Infine, saranno apportate modifiche sulla linea Express A14 Verneuil, con spostamenti di alcune corse e adeguamenti dei tempi di percorrenza, al fine di migliorare la regolarità.
I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati nella sezione Spostami del portale Île-de-France Mobilités.
Buon viaggio sulle nostre linee!