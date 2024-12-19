Notizie simili

Novità sulle vostre linee dal 6 gennaio 2025!

A partire dal 6 gennaio 2025, saranno apportate modifiche a 11 linee per migliorare la puntualità e il servizio di diversi punti di fermata.

Linea 7

Alcune corse nei giorni feriali sono scaglionate al fine di migliorare gli orari e le coincidenze alla stazione di Les Mureaux.

Linee 14, 15 e 16

La fermata "Ecole de Musique" a Vernouillet è ora ribattezzata "Clos des Vignes".

Linea 21

La corsa delle 12:40 dal Collège Henri IV il mercoledì a mezzogiorno è spostata alle 12:45 per migliorare il tempo di connessione tra l'uscita degli studenti e la partenza del veicolo.

Linea 24

Sono stati effettuati alcuni turni di gara per migliorare la leggibilità del programma.

Linee 41 e 43

Vengono apportate modifiche ai tempi di percorrenza e agli orari di transito per migliorare i collegamenti nelle stazioni.

Linea Express 100

Sono ora servite 2 nuove fermate:

  • "Le Petit Moulin" a Chapet
  • "Casa Bianca" a Orgeval
Nuovo schema della linea Express 100
Linee Express A14

La tua linea Express A14 Les Mureaux - La Défense serve nuove fermate a Les Mureaux:

  • "Vigne Blanche" verso La Défense
  • "Sablons" in 2 direzioni.
Nuovo schema della linea A14 Les Mureaux - La Défense
Infine, saranno apportate modifiche sulla linea Express A14 Verneuil, con spostamenti di alcune corse e adeguamenti dei tempi di percorrenza, al fine di migliorare la regolarità.

I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati nella sezione Spostami del portale Île-de-France Mobilités.

Buon viaggio sulle nostre linee!

