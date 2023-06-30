Quest'estate la stazione degli autobus si rinnova per diventare accessibile a tutti. Durante il periodo di lavoro, le linee del territorio di Sénart saranno distribuite su 5 diversi poli:

Il Polo del Municipio:

Due fermate temporanee saranno allestite lungo il municipio sul nuovo sito pulito, accessibile in 4 minuti dalla stazione.

La prima fermata sarà per la partenza della linea 32 e della linea 31 in direzione di Lieusaint-Point de Vue

Il secondo situato di fronte sarà per gli arrivi della linea 33 e 31 direzione Gare de Cesson

Il polo Louise Michel:

Una fermata temporanea sarà situata anche in rue Louise Michel, dove è possibile trovare il capolinea della linea 32, la fermata della linea 33 e il

Settembre torna la linea 63.

Il polo Jules Vallès:

Le partenze e gli arrivi delle linee 34, 36 e 37 saranno posticipati alle fermate temporanee situate in rue Jules Vallès.

Il polo Léon Blum:

Una fermata temporanea sarà situata in rue Léon Blum per ospitare la linea CPSF quest'estate e le linee 61A e 62A all'inizio di settembre.

Il cluster ZI Savigny Industrie:

Infine, la linea 50 effettuerà le sue partenze e arrivi alla fermata temporanea alla fermata ZI Savigny Industrie.