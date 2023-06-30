Quest'estate la stazione degli autobus si rinnova per diventare accessibile a tutti. Durante il periodo di lavoro, le linee del territorio di Sénart saranno distribuite su 5 diversi poli:
Il Polo del Municipio:
Due fermate temporanee saranno allestite lungo il municipio sul nuovo sito pulito, accessibile in 4 minuti dalla stazione.
La prima fermata sarà per la partenza della linea 32 e della linea 31 in direzione di Lieusaint-Point de Vue
Il secondo situato di fronte sarà per gli arrivi della linea 33 e 31 direzione Gare de Cesson
Il polo Louise Michel:
Una fermata temporanea sarà situata anche in rue Louise Michel, dove è possibile trovare il capolinea della linea 32, la fermata della linea 33 e il
Settembre torna la linea 63.
Il polo Jules Vallès:
Le partenze e gli arrivi delle linee 34, 36 e 37 saranno posticipati alle fermate temporanee situate in rue Jules Vallès.
Il polo Léon Blum:
Una fermata temporanea sarà situata in rue Léon Blum per ospitare la linea CPSF quest'estate e le linee 61A e 62A all'inizio di settembre.
Il cluster ZI Savigny Industrie:
Infine, la linea 50 effettuerà le sue partenze e arrivi alla fermata temporanea alla fermata ZI Savigny Industrie.