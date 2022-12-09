Notizie simili

Il doppio degli autobus per la linea 401

Trova tutte le informazioni essenziali sul potenziamento dell'offerta Bus della linea 401

Al fine di offrire un servizio di trasporto adeguato alle esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, il potenziamento della linea 401 (Versailles – Chantier Gare <==> Maurepas Village) avviene con il doppio degli autobus durante il giorno e servizi più tardi la sera, con l'aggiunta di 24 corse ogni giorno nei giorni feriali, per facilitare gli spostamenti negli orari appropriati.  </==>

  • Mattina e sera: un autobus ogni 15 minuti dal lunedì al venerdì (invece di 20 minuti)
  • Durante il giorno: un autobus ogni 30 minuti dal lunedì al sabato (invece dell'ora, 2 volte di più!)
  • In serata: passaggi fino alle 22h dal lunedì al sabato (invece di 21h a Maurepas)
