Notizie simili

Al fine di offrire un servizio di trasporto adeguato alle esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, il potenziamento della linea 401 (Versailles – Chantier Gare <==> Maurepas Village) avviene con il doppio degli autobus durante il giorno e servizi più tardi la sera, con l'aggiunta di 24 corse ogni giorno nei giorni feriali, per facilitare gli spostamenti negli orari appropriati. </==>
- Mattina e sera: un autobus ogni 15 minuti dal lunedì al venerdì (invece di 20 minuti)
- Durante il giorno: un autobus ogni 30 minuti dal lunedì al sabato (invece dell'ora, 2 volte di più!)
- In serata: passaggi fino alle 22h dal lunedì al sabato (invece di 21h a Maurepas)
No Margot, il tempo non vola due volte più veloce; Ci sono solo il doppio degli autobus!