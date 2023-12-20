Un nuovo servizio serale per partenze garantite alla stazione di Plaisir-Grignon
Un servizio di autobus serale è istituito da lunedì 8 gennaio dalla stazione di Plaisir-Grignon.
L'autobus serale prende il posto delle linee regolari la sera
Il principio è semplice: senza prenotazione, tutti possono salire sull'autobus alla stazione di Plaisir-Grignon e indicare la loro fermata di discesa (dall'elenco delle fermate di discesa previste) all'autista, che adatta il suo percorso in base ai clienti presenti nel veicolo.
7 partenze sono garantite:
- Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 22:05: partenza dell'autobus alle 22:10
- Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 22:25: partenza dell'autobus alle 22:40
- Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 22:35: partenza dell'autobus alle 22:40
- Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 23:05: partenza dell'autobus alle 23:10
- Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 23:24: partenza dell'autobus alle 23:35
- Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 23:50: partenza dell'autobus alle 0:00
- Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 00:25: partenza dell'autobus alle 00:35
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato.
Mappa del Bus Soirée Plaisir-Grignon
ISTRUZIONI PER L'USO
- Alla stazione di Plaisir-Grignon, salgo sugli autobus
- Confermo il mio biglietto di trasporto
- Indico all'autista la mia fermata in discesa (dall'elenco delle soste in discesa previste)
- L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori
Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.