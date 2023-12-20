Autobus, anche a tarda notte!

Pubblicato su

Lettura 2 min

Esci la sera, ti riportiamo indietro!

Un nuovo servizio serale per partenze garantite alla stazione di Plaisir-Grignon

Un servizio di autobus serale è istituito da lunedì 8 gennaio dalla stazione di Plaisir-Grignon.

L'autobus serale prende il posto delle linee regolari la sera

Il principio è semplice: senza prenotazione, tutti possono salire sull'autobus alla stazione di Plaisir-Grignon e indicare la loro fermata di discesa (dall'elenco delle fermate di discesa previste) all'autista, che adatta il suo percorso in base ai clienti presenti nel veicolo.

7 partenze sono garantite:

  • Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 22:05: partenza dell'autobus alle 22:10
  • Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 22:25: partenza dell'autobus alle 22:40
  • Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 22:35: partenza dell'autobus alle 22:40
  • Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 23:05: partenza dell'autobus alle 23:10
  • Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 23:24: partenza dell'autobus alle 23:35
  • Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 23:50: partenza dell'autobus alle 0:00
  • Arrivo del treno N alla stazione di Plaisir-Grignon da Parigi alle 00:25: partenza dell'autobus alle 00:35

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato.

Mappa del Bus Soirée Plaisir-Grignon

ISTRUZIONI PER L'USO

  • Alla stazione di Plaisir-Grignon, salgo sugli autobus
  • Confermo il mio biglietto di trasporto
  • Indico all'autista la mia fermata in discesa (dall'elenco delle soste in discesa previste)
  • L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori

Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.

Opuscolo Plaisir de Plaisir-Grignon Evening Bus

 -  2.2 MB