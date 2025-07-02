Gli orari estivi sono ora disponibili in versione digitale al 100%!

Orario estivo 2025 per le linee del territorio Seine Grand Orly dal 14 luglio al 17 agosto.

Dal 14 luglio al 17 agosto 2025 compreso, le linee del territorio Seine Grand Orly passano agli orari estivi!

Impegnati nel rispetto dell'ambiente, i foglietti orari si prendono anche una vacanza. Trova gli orari delle tue linee per il periodo estivo sui seguenti canali:

  • Il sito web di Île-de-France Mobilités sezione Spostami > orari > autobus e inserisci il numero della linea
  • Informazioni sull'applicazione Ile-de-France Mobilités
  • Nei punti di sosta
  • Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0800 10 20 20

Trova qui sotto gli orari delle tue linee per il periodo estivo 2025.

Linea 282
Linea 480
Percorso 482
Percorso 483
Linea Unicorno