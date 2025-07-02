Dal 14 luglio al 17 agosto 2025 compreso, le linee del territorio Seine Grand Orly passano agli orari estivi!
Impegnati nel rispetto dell'ambiente, i foglietti orari si prendono anche una vacanza. Trova gli orari delle tue linee per il periodo estivo sui seguenti canali:
- Il sito web di Île-de-France Mobilités sezione Spostami > orari > autobus e inserisci il numero della linea
- Informazioni sull'applicazione Ile-de-France Mobilités
- Nei punti di sosta
- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0800 10 20 20
Trova qui sotto gli orari delle tue linee per il periodo estivo 2025.