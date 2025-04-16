Dal 21 al 28 aprile 2025, il tuo territorio Roissy Est organizza un concorso per celebrare il 1 anno della rinumerazione delle linee di autobus!
Per partecipare:
- Clicca sul seguente link: link
- Inserisci i tuoi dati (cognome, nome, indirizzo email)
- Rispondi correttamente a tutte le domande
I 3 vincitori saranno estratti a sorte tra i partecipanti che avranno risposto correttamente a tutte le domande! Vinceranno gadget!
I vincitori saranno contattati via e-mail la settimana del 28 aprile per scoprire come ritirare il loro premio.