Concorso di San Valentino dal 3 al 9 febbraio 2025

Pubblicato su

Lettura 1 min

Il tuo territorio Roissy Est organizza un concorso in collaborazione con il centro commerciale Aéroville.

Dal 3 al 9 febbraio 2025, il tuo territorio organizza un concorso in collaborazione con il centro commerciale Aéroville.

Per partecipare:

  • Clicca sul seguente link: link
  • Inserisci i tuoi dati (cognome, nome, indirizzo email)
  • Rispondi correttamente alle domande

Saranno sorteggiati 2 partecipanti per vincere una gift card del valore di 80€ ciascuno!

I 2 vincitori saranno contattati via e-mail il 9 febbraio e potranno ritirare la loro carta regalo direttamente presso la reception del Centro Commerciale Aéroville.

Consulta le regole del gioco

 -  140.7 KB