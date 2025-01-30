Dal 3 al 9 febbraio 2025, il tuo territorio organizza un concorso in collaborazione con il centro commerciale Aéroville.
Per partecipare:
- Clicca sul seguente link: link
- Inserisci i tuoi dati (cognome, nome, indirizzo email)
- Rispondi correttamente alle domande
Saranno sorteggiati 2 partecipanti per vincere una gift card del valore di 80€ ciascuno!
I 2 vincitori saranno contattati via e-mail il 9 febbraio e potranno ritirare la loro carta regalo direttamente presso la reception del Centro Commerciale Aéroville.