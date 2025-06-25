Dal 7 luglio al 24 agosto 2025 compresi, alcune linee passano all'orario estivo!
Impegnati nel rispetto dell'ambiente, ti offriamo di consultare i tuoi orari per il periodo estivo esclusivamente online:
- Il sito web di Île-de-France Mobilités > Info > Notizie > Seine et Marne > Roissy Est
- Informazioni sull'applicazione Ile-de-France Mobilités
- Nei punti di sosta
- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero: 0800 10 20 20
Di seguito trovate gli orari delle vostre linee per il periodo estivo 2025: