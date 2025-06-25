I tuoi programmi estivi 100% digitali, ora disponibili!

Trova gli orari estivi delle tue linee nel territorio di Roissy Est, validi dal 7 luglio al 24 agosto 2025.

Dal 7 luglio al 24 agosto 2025 compresi, alcune linee passano all'orario estivo!

Impegnati nel rispetto dell'ambiente, ti offriamo di consultare i tuoi orari per il periodo estivo esclusivamente online:

  • Il sito web di Île-de-France Mobilités > Info > Notizie > Seine et Marne > Roissy Est
  • Informazioni sull'applicazione Ile-de-France Mobilités
  • Nei punti di sosta
  • Presso il nostro centro relazioni clienti al numero: 0800 10 20 20

Di seguito trovate gli orari delle vostre linee per il periodo estivo 2025:

Percorso 2101

Percorso 2103

Percorso 2104

Linea 2107

Percorso 2108

Percorso 2109

Percorso 2111

Percorso 2117

Linea 2120

Percorso 2122

Percorso 2129

Percorso 2130

