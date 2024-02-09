Immagine con testo per San Valentino gioco
Gioca e vinci per San Valentino!
Dal 9 febbraio al 18 febbraio 2024 in occasione di San Valentino, prova a vincere una scatola romantica rispondendo al nostro quiz "Coppie famose"!
Per giocare è molto semplice:
- Clicca sul link del quiz qui sotto
- Rispondi alle domande
- Non dimenticare di inserire il tuo indirizzo email
Il vincitore sarà estratto a sorte tra le risposte corrette!
Gioco aperto dal 9 al 18 febbraio 2024 compreso, le regole del gioco sono disponibili in fondo alla pagina.