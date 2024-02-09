Gioca e vinci per San Valentino

Pubblicato su

Lettura 1 min

Dal 9 al 18 febbraio 2024, prova a vincere una scatola romantica rispondendo al nostro quiz!

Operazione San Valentino

Immagine con testo per San Valentino gioco

Gioca e vinci per San Valentino!

Dal 9 febbraio al 18 febbraio 2024 in occasione di San Valentino, prova a vincere una scatola romantica rispondendo al nostro quiz "Coppie famose"!

Per giocare è molto semplice:

  1. Clicca sul link del quiz qui sotto
  2. Rispondi alle domande
  3. Non dimenticare di inserire il tuo indirizzo email

Il vincitore sarà estratto a sorte tra le risposte corrette!

Gioco aperto dal 9 al 18 febbraio 2024 compreso, le regole del gioco sono disponibili in fondo alla pagina.

Clicca qui per giocare al nostro quiz

Regole del gioco di San Valentino

 -  140.4 KB