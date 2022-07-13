Cambia la tua linea di autobus espresso 91.06

Pubblicato su

Lettura 2 min

Dal 18 luglio inizierà un esperimento sulla linea 91.06: Evoluzione del servizio tra la Gare du Guichet e l'Università Paris-Saclay

Un nuovo collegamento per raggiungere la stazione di Guichet

Un nuovo collegamento per raggiungere la stazione di Guichet

Su richiesta della Comunità Paris-Saclay, la linea 91.06 si sta evolvendo nell'ambito di un esperimento della durata stimata di un anno. Presenze, tempi di percorrenza e soddisfazione del cliente saranno i criteri di valutazione di questo esperimento.

Lo scopo di questo esperimento è quello di scaricare la linea 9 tra la fermata Guichet e Université Paris-Saclay e di testare un collegamento diretto tra la stazione Guichet e i quartieri di Corbeville / École Polytechnique.

L'evoluzione è la seguente: nelle ore di punta, mattina e sera, il servizio Massy <> Joliot-Curie diventa Massy <> Gare du Guichet.

Il ramo Massy <> Christ di Saclay non cambia.

Diagramma della linea 91.06

Diagramma della linea 91.06

Questa evoluzione è accompagnata da una nuova organizzazione delle fermate "Université Paris-Saclay" sulla linea 91.06 e sulla linea 9. Fare riferimento alla mappa qui sotto.

  • In direzione di Christ de Saclay / HEC / Jouy: mantenimento della fermata esistente. Le fermate "Moulon" e "Joliot Curie" sono servite solo sulla diramazione Massy <> Christ di Saclay.
  • In direzione Massy-Palaiseau : la fermata viene spostata dall'altra parte dell'incrocio sulla corsia riservata agli autobus.
  • In direzione della Gare du Guichet : la fermata viene spostata in rue Sophie Germain (in comune con le linee 7 e 91.08).
  • Alla stazione Guichet: i passeggeri vengono lasciati in rue Louise Weiss, la partenza sulla piattaforma centrale della stazione degli autobus.
  • Nelle ore non di punta, la linea funziona come prima e serve tutte le fermate tra Massy e Christ de Saclay.
Mappa - Modifica dei punti di sosta dell'Università Paris-Saclay

Mappa - Modifica dei punti di sosta dell'Università Paris Saclay

Vi auguriamo una grande estate e non dimenticate di consultare il calendario degli orari

Orario estivo del 91.06 (dal 18 luglio al 21 agosto 2022)

 -  830.4 KB