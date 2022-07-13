Un nuovo collegamento per raggiungere la stazione di Guichet
Su richiesta della Comunità Paris-Saclay, la linea 91.06 si sta evolvendo nell'ambito di un esperimento della durata stimata di un anno. Presenze, tempi di percorrenza e soddisfazione del cliente saranno i criteri di valutazione di questo esperimento.
Lo scopo di questo esperimento è quello di scaricare la linea 9 tra la fermata Guichet e Université Paris-Saclay e di testare un collegamento diretto tra la stazione Guichet e i quartieri di Corbeville / École Polytechnique.
L'evoluzione è la seguente: nelle ore di punta, mattina e sera, il servizio Massy <> Joliot-Curie diventa Massy <> Gare du Guichet.
Il ramo Massy <> Christ di Saclay non cambia.
Diagramma della linea 91.06
Questa evoluzione è accompagnata da una nuova organizzazione delle fermate "Université Paris-Saclay" sulla linea 91.06 e sulla linea 9. Fare riferimento alla mappa qui sotto.
- In direzione di Christ de Saclay / HEC / Jouy: mantenimento della fermata esistente. Le fermate "Moulon" e "Joliot Curie" sono servite solo sulla diramazione Massy <> Christ di Saclay.
- In direzione Massy-Palaiseau : la fermata viene spostata dall'altra parte dell'incrocio sulla corsia riservata agli autobus.
- In direzione della Gare du Guichet : la fermata viene spostata in rue Sophie Germain (in comune con le linee 7 e 91.08).
- Alla stazione Guichet: i passeggeri vengono lasciati in rue Louise Weiss, la partenza sulla piattaforma centrale della stazione degli autobus.
- Nelle ore non di punta, la linea funziona come prima e serve tutte le fermate tra Massy e Christ de Saclay.
Mappa - Modifica dei punti di sosta dell'Università Paris Saclay
Vi auguriamo una grande estate e non dimenticate di consultare il calendario degli orari