Su richiesta della Comunità Paris-Saclay, la linea 91.06 si sta evolvendo nell'ambito di un esperimento della durata stimata di un anno. Presenze, tempi di percorrenza e soddisfazione del cliente saranno i criteri di valutazione di questo esperimento.

Lo scopo di questo esperimento è quello di scaricare la linea 9 tra la fermata Guichet e Université Paris-Saclay e di testare un collegamento diretto tra la stazione Guichet e i quartieri di Corbeville / École Polytechnique.

L'evoluzione è la seguente: nelle ore di punta, mattina e sera, il servizio Massy <> Joliot-Curie diventa Massy <> Gare du Guichet.

Il ramo Massy <> Christ di Saclay non cambia.