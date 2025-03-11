Novità sul territorio: la tua linea 5144 si evolve!

Dal 24 marzo 2025, un nuovo servizio

Novità sulla linea 5144

Dal 24 marzo 2025, la linea 5144 servirà la fermata "Avenue de la Pyramide" a Voisins-le-Bretonneux in entrambe le direzioni.

  • Nuovo servizio
    Collegamento tra il quartiere Remise e la stazione ferroviaria di Saint-Quentin-en-Yvelines in 10 minuti.
  • Frequenza della linea
    Dal lunedì al venerdì: al mattino, un autobus ogni 30 minuti nelle ore di punta tra le 6 e le 8.
    In serata, un autobus ogni ora tra le 17:30 e le 19:00.

Non esitate a visitare il sito web IDFM per consultare gli orari.

