Novità sulla linea 5144
Dal 24 marzo 2025, la linea 5144 servirà la fermata "Avenue de la Pyramide" a Voisins-le-Bretonneux in entrambe le direzioni.
- Nuovo servizio
Collegamento tra il quartiere Remise e la stazione ferroviaria di Saint-Quentin-en-Yvelines in 10 minuti.
- Frequenza della linea
Dal lunedì al venerdì: al mattino, un autobus ogni 30 minuti nelle ore di punta tra le 6 e le 8.
In serata, un autobus ogni ora tra le 17:30 e le 19:00.
Non esitate a visitare il sito web IDFM per consultare gli orari.