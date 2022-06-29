Sviluppi nel servizio di Aubergenville – Elisabethville – Flins-sur-Seine
Per semplificare l'offerta e garantire un servizio migliore agli utenti:
· Linea 40: Circuito urbano Reine Astrid – Clinica – College A Rimbaud – Bois Bodin -Reine Astrid
· Linea 41: Circuito urbano Gare d'Aubergenville-Elisabethville – Bois Bodin – Centre commercial d'Accosta – Clinique – Gare d'Aubergenville-Elisabethville
La linea 41 completa l'offerta della linea 40 sullo stesso anello. La linea 40 correrà in una direzione e la linea 41 nell'altra direzione per avvicinarti più velocemente alle tue destinazioni.
La fermata Bois Bodin / Centre commercial è servita dalle linee 40 e 41 per garantire il collegamento con la zona commerciale di Flins-sur-Seine dalle 9 alle 21:22.
Per sostenere questa evoluzione, anche l'offerta di trasporto viene rafforzata. Dal lunedì al venerdì, beneficerai di 13 passaggi aggiuntivi durante il giorno e 5 partenze con l'autobus serale dalla stazione alla fermata di tua scelta. Nei fine settimana: il sabato vengono istituiti 26 passaggi aggiuntivi + 6 autobus serali e una nuova offerta la domenica.
· Linea 42: circuito urbano da/per la stazione di Aubergenville-Elisabethville via Elisabethville
La linea 42 estende i suoi viaggi alla Gare d'Aubergenville-Elisabethville per sfruttare il collegamento con la linea J della rete ferroviaria da/per Gare Saint-Lazare e le linee di autobus 40, 41 e 43.
· Linea 43: circuito urbano da/per Gare d'Aubergenville-Elisabethville via Flins-sur-Seine
Viene proposto un nuovo percorso per offrirti un servizio migliore nella città di Flins-sur-Seine. Approfitta della nuova fermata al Centre Commercial / Route Renault che rafforza l'accesso alla zona commerciale e della nuova fermata Hôtel d'Agglomération che serve l'area di Chevries.
Un nuovo servizio di autobus serale sul settore Aubergenville – Elisabethville.
Dal 29 agosto 2022, i tuoi autobus serali prenderanno il posto delle tue linee abituali nelle stazioni SNCF!
Ogni giorno, ti aspettano all'arrivo dei treni dalle 20:30 per venirti a prendere e lasciarti alla fermata delle tue linee abituali più vicine a te. Gli orari di partenza corrispondono agli orari di arrivo dei treni. Se il treno è in ritardo, il Bus de Soirée ti sta aspettando!
Dalla stazione degli autobus di Aubergenville-Elisabethville, una partenza è prevista circa ogni 30 minuti a seconda dell'arrivo dei treni, dal lunedì alla domenica dalle 20:30 alle 00:00 e fino all'1:00 il sabato.
Per maggiori informazioni sulle evoluzioni dell'offerta:
Su twitter: @Mantois_IDFM
Per telefono: 01 30 94 77 77
Vi auguriamo un felice ritorno nel nostro territorio!