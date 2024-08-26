Notizie simili

Novità sulle linee 431, 449 e 451

A partire dal 16 settembre, le tue linee cambiano!

Dal 16 settembre 2024, le linee 431, 449 e 451 cambieranno con:

  • Il prolungamento della linea 431 fino al centro commerciale Santeny.
  • Un nuovo servizio per il Lycée Guillaume Budé con la linea 449.
  • Un'offerta rafforzata la domenica sulla linea 451 con un autobus ogni ora.
  • L'integrazione della deviazione della linea 451 nel suo percorso
Mappa linea 431

Trova gli orari della linea 431 dal 16 settembre 2024 cliccando QUI

Mappa linea 449

Trova gli orari della linea 449 dal 16 settembre 2024 cliccando QUI

Mappa linea 451

Trova gli orari della linea 451 dal 16 settembre 2024 cliccando QUI

Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari

Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.

I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.

