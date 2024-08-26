Notizie simili

Dal 16 settembre 2024, le linee 431, 449 e 451 cambieranno con:
- Il prolungamento della linea 431 fino al centro commerciale Santeny.
- Un nuovo servizio per il Lycée Guillaume Budé con la linea 449.
- Un'offerta rafforzata la domenica sulla linea 451 con un autobus ogni ora.
- L'integrazione della deviazione della linea 451 nel suo percorso
Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari
Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.
I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.