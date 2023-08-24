Le linee 3 e 4 sono semplificate
Sulla linea 3:
- Le fermate " Lachenal " e " Fernand Sastre " sono trasferite alla linea 4
- Le fermate " Groupe scolaire Manureva " e " Suzanne Lenglen " sono trasferite sulla linea 7001 SCO
Direzione "Château", la linea 3 funzionerà solo la mattina dalle 6:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:30 alle 13:30
Direzione "Centro commerciale", funzionerà solo nel pomeriggio dalle 12:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 13:30 alle 18:00
Sulla linea 4:
- La fermata "Collège Camille Claudel" è posticipata sulle linee 3 e 7001 SCO
- La fermata "Clos Guinault" è posticipata alla linea 3
Le linee 22 e 23 servono l'eco-quartiere Arboretum
- Un nuovo accesso all'eco-distretto dell'Arboretum de Chanteloup a Moissy-Cramayel
- Un collegamento diretto con la RER D alla stazione di Lieusaint e al centro della città di Moissy-Cramayel
- Un autobus ogni 10 minuti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 10 e dalle 15 alle 20.30, e ogni 30 minuti dalle 10.30 alle 14.30. Nei fine settimana, un autobus ogni 30 minuti il sabato dalle 5 alle 22 e ogni ora la domenica dalle 10 alle 21.30
La linea 50 vi porta a Carré Sénart
- Un nuovo accesso al centro commerciale Carré Sénart
- Un comodo collegamento con la RER D nelle stazioni di Evry-Courcouronnes e Lieusaint
- Un itinerario semplificato con il servizio sistematico della fermata "Fossés neufs" a Tigéry
- La fermata "SAFRAN Temps des Cerises" non è più servita. È possibile fare riferimento alla fermata "Hôpital Sud Francilien" della linea 402
La linea 51 viene rafforzata con un'offerta sul parco commerciale A5-Sénart il sabato
- Una nuova offerta sabato per il parco commerciale A5-Sénart nei comuni di Moissy-Cramayel e Réau con un collegamento alla RER D alla stazione di Lieusaint
- Goditi 4 viaggi di andata e ritorno il sabato in connessione con la RER D alla stazione di Lieusaint