Notizie simili

> Orari estivi adattati ai nuovi stili di vita dei residenti dell'Ile-de-France con un'implementazione il 19 luglio!

Gli orari estivi adattati a un calo del traffico durante le vacanze saranno implementati solo dal 19 luglio e l'offerta a traffico completo riprenderà il 23 agosto 2021!

I viaggiatori potranno ancora usufruire dell'offerta a traffico completo fino al 18 luglio. Dalla fine delle lezioni il 6 luglio, le corse che servono specificamente le scuole non saranno assicurate.

> Modifiche al servizio della stazione di Lagny-Thorigny

Linea 04 - Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Dampmart: Rinvio del servizio Intermarché da Thorigny-sur-Marne alla fermata "Hauts de Vallières" sulla linea 15

Rinvio del servizio Intermarché da Thorigny-sur-Marne alla fermata "Hauts de Vallières" sulla linea 15 Linea 07 - Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Pomponne / Pomponnette: aggiunta di una partenza alle 21:00 dalla stazione di Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) a Pomponne dal lunedì al sabato.

aggiunta di una partenza alle 21:00 dalla stazione di Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) a Pomponne dal lunedì al sabato. Linea 15 - Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Claye-Souilly: rinvio del servizio per l'Île-de-Loisirs de Jablines (mercoledì e sabato tra aprile e settembre) al Transport à la Demand di Marne-la-Vallée che opera tutto l'anno

> Un collegamento Lagny-sur-Marne <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy semplificato e un servizio Lagny rafforzato

I percorsi delle linee 23 e 37 sono stati ridisegnati al fine di semplificare l'offerta e garantire migliori collegamenti interdistrettuali per gli utenti:

Linea 23 - Gare de Lagny Thorigny <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

La linea 23 avrà un unico percorso tra Gare de Lagny Thorigny e Gare de Mare-la-Vallée Chessy Nord, il servizio alla fermata Canada, Imprimerie et Cimetière sarà trasferito alla linea 37.

La fermata Artisans sarà spostata sulla RD934 verso la stazione MLV Chessy. Consentirà collegamenti con le linee 24 e 43.

Per sostenere questo miglioramento, anche l'offerta di trasporto sarà rafforzata:

Nei giorni feriali, 1 partenza aggiuntiva dalla Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord tra le 15:00 e le 16:00; fine settimana e festivi: 1 partenza aggiuntiva dalla stazione di Lagny Thorigny alle 18:30; 2 partenze aggiuntive dalla Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord tra le 13:00 e le 18:00

Linee 37a e 37b - Gare de Lagny Thorigny <> Gare de Lagny Thorigny via Lagny-sur-Marne e St-Thibault-des-Vignes

Le linee 37a e 37b saranno prolungate fino a Gare de Lagny Thorigny (collegamento con la linea P da/per Gare de l'Est e le linee 02-21-23-25-26-29-42). Partiranno dalla piattaforma della linea 29.

Serviranno le fermate Canada, Imprimerie e Cimetière de Lagny (precedentemente sulla linea 23) ma anche la zona industriale di Lagny con il servizio delle fermate (Aureau, La Pointe e Sodis).

Una nuova interessante offerta dal lunedì alla domenica con:

* Un rinforzo dell'offerta tutto il giorno (frequenza di 30 minuti) sul 37A la sera e sul 37B, al mattino

* Autobus + presto e + a tarda notte sulla 37a e al mattino sulla 37b

Linea 21 - Gare de Lagny Thorigny <> Gare de Torcy

La partenza delle 11:00 dalla Gare de Lagny Thorigny che di solito opera il mercoledì e il venerdì sarà ora operativa dal lunedì al venerdì.

> Adattamenti sulle linee 34, 35 e 43

Linea 34 - Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare de Val d'Europe / Linea 35 - Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Magny-le-Hongre /Bailly-Romainvilliers / Linea 43 - Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare de Val d'Europe

Sulla linea 34, approfitta di 4 partenze aggiuntive nei giorni feriali dal 23 agosto.

A seguito del rinvio dell'applicazione degli orari estivi, la linea 35 sarà sospesa solo per 5 settimane dal 19 luglio al 22 agosto e l'offerta delle linee 34 e 43 sarà adattata. Gli utenti di Magny-le-Hongre e Bailly-Romainviliers possono fare riferimento alla linea 34 o 59

> Servizio scolastico semplificato dal 2 settembre 2021

Al fine di offrire servizi semplici e leggibili, sono state apportate modifiche ad alcune linee:

Il servizio del complesso scolastico privato St-Laurent La Paix Notre Dame a Lagny-sur-Marne dai comuni di: Brou-sur-Chantereine, Bussy-St-Martin, Champs-sur-Marne, Chelles, Conches-sur-Gondoire, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Gournay-sur-Marne, Guermantes, Pontault-Combault, Noisiel, St-Thibault-des-Vignes, Torcy e Vaires-sur-Marne, viene trasferito sulle seguenti linee verso il complesso scolastico:

Linea 20a - Chelles les Martyrs <> Brou-sur-Chantereine <> Vaires-sur-Marne <> St-Thibault-des-Vignes

Linea 20b - Gournay Eglise <> Champs-sur-Marne Matteotti

Linea 20c - Champs-sur-Marne Château <> Noisiel <> St-Thibault-des-Vignes <> Bussy-St-Martin <> Guermantes <> Conches-sur-Gondoire

Linea 20d - Noisiel Les Provinces <> Torcy <> St-Thibault-des-Vignes

Linea 20e - Pontault-Combault Place Beilstein <> Emerainville <> Croissy Beaubourg

Gli orari rimangono invariati.

I servizi per le scuole di Bussy-St-Georges (Place du Clos e Lycée Martin Luther King) dalla Gare de Val d'Europe / Jossigny sono trasferiti dalla linea 44 alla linea 46. Gli orari rimangono invariati.

> Itinerari ridisegnati e un'offerta adattata nel settore nord-est di Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)

Linea 06 - da Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare d'Esbly

Un nuovo percorso più semplice e diretto

* 2 capolinea singoli: Gare de Marne-la-Vallée Chessy e Gare d'Esbly

* Un percorso più leggibile in 2 direzioni con la rimozione della fermata Oustal (rinvio fermata Corbie)

Un'offerta più leggibile

* un programma semplificato

* collegamenti autobus/treno migliorati alla stazione di Esbly * adattamento ai nuovi orari di entrata / uscita del Louis Braille College di Coupvray

Linea 14- Jablines Île-de-Loisirs <> Gare d'Esbly <> St-Germain-sur-Morin College Stéphane Hessel

La linea 14 si fonde con la linea 07 con un unico percorso dall'Île de Loisirs de Jablines a St-Germain-sur-Morin.

L'offerta della linea è rafforzata:

* autobus + presto, + tardi e nelle ore di punta sulla tratta Gare d'Esbly <> St-Germain sur Morin

* autobus + presto e durante il giorno dalla stazione di Esbly a Jablines

* autobus extra nelle ore di punta e + tarda notte da Jablines alla stazione di Esbly

* un adattamento ai nuovi orari di entrata / uscita del Louis Braille College di Coupvray

Linea 24 - Jablines Île-de-Loisirs <> Stazione ferroviaria di Marne-la-Vallée Chessy Nord

L'attuale offerta del fine settimana funzionerà tutto l'anno (1 viaggio di andata e ritorno), attualmente funzionano solo da aprile a ottobre).

Linea 57 Gare d'Esbly <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

La linea 57 offrirà:

* un'offerta adattata e cadenzata

* Miglioramento dei collegamenti autobus/treni nelle stazioni

* un adattamento ai nuovi orari di entrata / uscita del Louis Braille College di Coupvray

Linea 60 - Quincy-Voisins Philo <> Gare de Val d'Europe

Un nuovo percorso per essere il più vicino possibile agli utenti:

* nuove fermate su Quincy-Voisins, Demi-Lune e Prés Longs a Quincy-Voisins, Philo (collegamento con la linea 19, Gare de Marne, la vallée Chessy <> , Gare de Meaux)

* Fermata Braunston rimossa a causa di difficoltà di passaggio sulla strada (posticipata alla fermata Mairie)

> Le linee 22 e 27 diventano accessibili a tutti

Linea 22 Gare de Bussy-St-Georges <> Gare de Val d'Europe / Linea 27 - Gare de Bussy-St-Georges <> Ferrières-en-Brie

Le linee 22 e 27 saranno ora accessibili agli utenti su sedia a rotelle grazie all'accessibilità di + 70% delle fermate e all'equipaggiamento di tutti gli autobus assegnati a queste linee.

> Anche il tuo servizio di trasporto su richiesta si sta evolvendo!

Il servizio di trasporto su richiesta a Marne-la-Vallée è 5 motivi per viaggiare che completano la rete di autobus quando non circola:

Gare Soir : dalle stazioni di: Lagny/Thorigny (fermata Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord

: dalle stazioni di: Lagny/Thorigny (fermata Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord Stazione diurna : da/per le stazioni di: Lagny/Thorigny (fermata Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

: da/per le stazioni di: Lagny/Thorigny (fermata Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord Isola per il tempo libero di Jablines

Grand Hôpital de l'Est Francilien , sito MLV

, sito MLV Mercati di Lagny-sur-Marne e Magny-le-Hongre

NOVITÀ, dal 19 luglio, i viaggi da/per il Grand Hôpital de l'Est Francilien, sito di Marne-la-Vallée saranno possibili, su prenotazione, dal lunedì alla domenica con una fascia oraria estesa.

> Nuovi autobus più ecologici

17 autobus CNG (Gas Naturale Compresso) appariranno entro la fine del 2021.

Proprietà del Gas Naturale:

Composto per il 97% da metano + azoto + idrocarburi > inodore, incolore, non tossico

Profumato con THT (TetraHydroThiophene):

* Rilevabile da un naso medio dall'1% di gas nell'aria

* Concentrazione iniettata nella rete Gaz de France 25mg/m3

* Densità del gas: 0,6 (più leggero dell'aria)

In questa occasione, i 2 depositi di autobus situati a Lagny-sur-Marne e Bailly-Romainvilliers sono dotati di nuove stazioni di ricarica.

Vi auguriamo una grande estate sulle nostre linee!

Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:

>> L'applicazione Île-de-France Mobilités, su Apple Store o Android o sul sito web iledefrance-mobilites.fr/

>> L'applicazione TàD Île-de-France Mobilités, su Apple store o Android o sul sito web tad.idfmobilites.fr/

>> Al nostro Info Bus Point alla stazione di Lagny Thorigny

Per telefono al numero 01 60 07 94 70 dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 20:00

>> Twitter@MLV_IDFM