Quali sono i cambiamenti?
Linee 1 e 4
- Percorsi più diretti che riducono i tempi di percorrenza verso le scuole superiori Saint Exupéry e Rostand di Mantes-la-Jolie.
- Un collegamento alla fermata Géo André per raggiungere l'École Notre Dame.
- I viaggi al collegio Marcel Pagnol di Bonnières-sur-Seine rimangono invariati.
Orari della linea 1 settembre 2024-2025
Orari della linea 4 settembre 2024-2025
Linea 71
- Nuovo servizio alla fermata Mantes-la-Jolie Géo André attraverso la stazione degli autobus di Bonnières che consente il trasferimento con la linea 75.
Orari della linea 71 settembre 2024-2025
Orari della linea 75 settembre 2024-2025
