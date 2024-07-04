Licei Saint-Exupéry e Rostand: risparmia tempo per i tuoi viaggi!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Dal 2 settembre 2024, le tue linee 1, 4 e 71 si evolvono, permettendoti di risparmiare fino a 1 ora di viaggio per i tuoi viaggi quotidiani alle scuole superiori Saint Exupéry e Rostand di Mantes-la-Jolie.

Percorsi più diretti per le scuole superiori Saint-Exupéry e Rostand di Mantes-la-Jolie

Quali sono i cambiamenti?

Linee 1 e 4

  • Percorsi più diretti che riducono i tempi di percorrenza verso le scuole superiori Saint Exupéry e Rostand di Mantes-la-Jolie.
  • Un collegamento alla fermata Géo André per raggiungere l'École Notre Dame.
  • I viaggi al collegio Marcel Pagnol di Bonnières-sur-Seine rimangono invariati.

Orari della linea 1 settembre 2024-2025

Orari della linea 4 settembre 2024-2025

 

Linea 71

  • Nuovo servizio alla fermata Mantes-la-Jolie Géo André attraverso la stazione degli autobus di Bonnières che consente il trasferimento con la linea 75.

Orari della linea 71 settembre 2024-2025

Orari della linea 75 settembre 2024-2025

 

Segui le nostre notizie su X: @Mantois_IDFM

Vi auguriamo una bella estate,

A presto sulle nostre linee,