Baludik, l'applicazione che ti porta a fare una passeggiata

Pubblicato su

Lettura 1 min

Prendi la linea 1515 per scoprire il patrimonio del tuo territorio e goditi il percorso Plaine Vallée creato appositamente per te!

Baludik, l'applicazione che ti porta a fare una passeggiata!

Baludik è l'applicazione che ti permette di immergerti nel cuore delle indagini storiche, per scoprire le curiosità del tuo territorio.

Imbarcati con la famiglia o gli amici in una fantastica avventura!

Come funziona?

1. Scarica l'app Baludik e seleziona il percorso Enghien-les-Bains / Montmorency.

2. Inizia la tua avventura sulla linea 1515 alla stazione di Enghien-les-Bains.

3. Passa attraverso i diversi passaggi e risolvi gli enigmi per saperne di più sulla storia dei luoghi attraversati e capire meglio come funziona la tua linea 1515.

Scarica subito l'app!

Baludik sull'App Store
Baludik su Google Play