Baludik, l'applicazione che ti porta a fare una passeggiata!
Baludik è l'applicazione che ti permette di immergerti nel cuore delle indagini storiche, per scoprire le curiosità del tuo territorio.
Imbarcati con la famiglia o gli amici in una fantastica avventura!
Come funziona?
1. Scarica l'app Baludik e seleziona il percorso Enghien-les-Bains / Montmorency.
2. Inizia la tua avventura sulla linea 1515 alla stazione di Enghien-les-Bains.
3. Passa attraverso i diversi passaggi e risolvi gli enigmi per saperne di più sulla storia dei luoghi attraversati e capire meglio come funziona la tua linea 1515.
Scarica subito l'app!