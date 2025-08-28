Stiamo facendo del nostro meglio per superare queste difficoltà, tuttavia, siamo costretti a cancellare alcune gare.
Dettagli dei disturbi sulle vostre linee
Linea 1 - Stazione di Sartrouville <> Stazione di Argenteuil
Linea 3 - Stazione ferroviaria di Cormeilles a Parisis <> Pont de Bezons
Linea 4 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil
Linea 6 -Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil
Linea 7 - Gare d'Argenteuil <> Stazione ferroviaria di Enghien-les-Bains
Linea 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
Linea 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil
Linea 34 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Marché des Côteaux
Linea B - Gare de Rueil-Malmaison <> Gare de Sartrouville
Linea G - Stazione di Vésinet-Le Pecq <> Stazione di Sartrouville
Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per la vostra comprensione.