Da lunedì 1 settembre, a causa delle condizioni operative degradate, sono previsti disagi sulle vostre linee.

Stiamo facendo del nostro meglio per superare queste difficoltà, tuttavia, siamo costretti a cancellare alcune gare.

Dettagli dei disturbi sulle vostre linee

Linea 1 - Stazione di Sartrouville <> Stazione di Argenteuil

Linea 3 - Stazione ferroviaria di Cormeilles a Parisis <> Pont de Bezons

Linea 4 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil

Linea 6 -Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil

Linea 7 - Gare d'Argenteuil <> Stazione ferroviaria di Enghien-les-Bains

Linea 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil

Linea 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil

Linea 34 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Marché des Côteaux

Linea B - Gare de Rueil-Malmaison <> Gare de Sartrouville

Linea G - Stazione di Vésinet-Le Pecq <> Stazione di Sartrouville

Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per la vostra comprensione.