Dopo aver fatto clic su "modulo di smarrimento online", è sufficiente inserire le informazioni sull'oggetto smarrito: descrizione, luogo e data della perdita.

La piattaforma ti consente di creare facilmente un account con i tuoi dati e pubblicare il tuo annuncio in attesa di essere contattato. Le squadre del territorio di Bièvre sono automaticamente informate di una corrispondenza tra la dichiarazione di oggetto smarrito rilasciata da un viaggiatore e la dichiarazione di un oggetto trovato compilato internamente. Viene quindi avviato il processo di restituzione dell'oggetto al suo proprietario. A seconda delle informazioni fornite, riceverai un SMS o un'e-mail che ti informa che il tuo oggetto è stato trovato e dove è disponibile.

È anche possibile una consegna dell'oggetto (a spese del viaggiatore)!

Ogni giorno, siamo entusiasti di essere al tuo fianco per contribuire a migliorare la tua esperienza di ospite.