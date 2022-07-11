Dal 1 ° agosto, approfitta del nuovo servizio serale, senza prenotazione, dalla stazione di Étampes alla fermata "Gaston Beau" : il Bus de Soir attende l'arrivo della RER C e lascia il passeggero alla fermata più vicina a casa sua, sulle linee 1 o 2.
Per questo, niente di più semplice; È sufficiente che il passeggero salga sull'autobus indichi all'autista la sua fermata di discesa.
· 2 partenze sono offerte dal lunedì al venerdì alle 22:40 e alle 23:40.
· Il sabato vengono proposte 4 partenze: 21:10, 22:10, 23:10 e 00:10.
Il Evening Bus è aperto a tutti: per utilizzarlo è sufficiente il tuo solito biglietto di trasporto regionale! (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket...)