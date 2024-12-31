Evoluzione della linea 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) dal 6 gennaio 2025

Dal 6 gennaio 2025, la linea 2 si sviluppa durante le ore non di punta e si adatta ai lavori effettuati su Paymal Boulevard a Mesnil-le-Roi per tutto il 2025. Diverse modifiche sono messe in atto per facilitare e migliorare i tuoi viaggi, tra cui fermate modificate e corse aggiuntive la sera e a metà giornata.