Deviazione del percorso a causa di lavori su Paymal Boulevard a Mesnil-le-Roi
A causa dei lavori che si svolgeranno su Paymal Boulevard fino a dicembre 2025, la linea 2 è deviata in entrambe le direzioni. Le fermate "Château du Val " e "Strasbourg Paymal" sono soppresse e rinviate alla fermata "Strasbourg Curie". Questa deviazione comporta tempi di percorrenza più lunghi sulla linea
Modifiche al tuo programma per adattarlo meglio al tuo percorso di deviazione
Gli orari della tua linea vengono adattati per tenere conto dei tempi di percorrenza aggiuntivi relativi al lavoro. Inoltre, al fine di soddisfare al meglio le vostre esigenze, le partenze da Maisons-Laffitte al mattino sono anticipate per rispettare gli orari di ingresso delle scuole.
Creazione di una fermata temporanea a Saint-Germain-en-Laye vicino alle scuole del centro città.
Una nuova fermata temporanea "Place Royale / Gambetta" è istituita a Saint-Germain-en-Laye, solo per i viaggi provenienti da Maisons-Laffitte. Questa nuova fermata consente agli scolari che si recano nelle scuole del centro (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret e Saint-Erembert) di risparmiare tempo.
Nella direzione opposta, le partenze da Saint-Germain-en-Laye sono mantenute alla solita fermata Gare de Saint-Germain-en-Laye.
Nuovo percorso per il Lycée International da Maisons-Laffitte
Il percorso verso il Lycée International da Maisons-Laffitte viene modificato al mattino. Il percorso passerà ora attraverso la Route du Pecq, Quai Voltaire, la D186 e la N13. Così, la direzione del servizio alle scuole viene modificata: l'autobus serve le fermate Notre-Dame, Leonardo da Vinci, poi il Lycée International.
NOVITA'
Niente più autobus nelle ore non di punta e nelle ore serali
Per soddisfare al meglio le vostre esigenze di trasporto, vengono creati tre viaggi di andata e ritorno aggiuntivi la sera, fino alle 22:30, dalle stazioni di Maisons-Laffitte e Saint-Germain-en-Laye. Inoltre, sono state aggiunte corse aggiuntive a metà giornata.