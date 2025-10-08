Notizie simili

Linea 3726:

Un percorso più diretto per la stazione di Lieusaint-Moissy.

Un migliore collegamento tra la ZAC Chanteloup a Moissy-Cramayel e la stazione di Lieusaint-Moissy.

4 autobus aggiuntivi al giorno nelle ore di punta con un passaggio ogni 30 minuti di 30 minuti dalle 6:50 alle 13:25 e dalle 19:10 alle 20:05.

Linea 3727:

Niente più autobus tra la stazione di Lieusaint e la ZAC du Levant e Château d'Eau con un passaggio ogni 30 minuti tra le 5:45 e le 9:00 e tra le 16:45 e le 19:30 e ogni ora il resto della giornata.