Notizie simili

Dal 5 gennaio 2026, le tue linee di autobus nella regione Sénart della rete Île-de-France Mobilités si evolveranno per migliorare l'offerta di trasporto, adattare le linee alle esigenze dei passeggeri e facilitare gli spostamenti.
Percorso di evoluzione 3741
Un'offerta di trasporto ridisegnata e rafforzata
Linea 3741:
L'istituzione di un nuovo servizio a sud di Savigny-le-Temple.
La ripresa del servizio verso la frazione di Noisement e la fermata Ecomusée della vecchia linea 3744.
Serve la stazione ferroviaria di Cesson, il college Grand Parc e ora il centro della città di Savigny-le-Temple.
La creazione di una nuova fermata "Roselière".
La linea è attiva dal lunedì al venerdì dalle 5:30 alle 20:20.
Una frequenza da 15 a 20 minuti tra le 6:40 e le 8:30 e tra le 17:45 e le 18:35 e ogni 30 minuti il resto della giornata.
Linea 3736:
Un nuovo servizio per la zona residenziale di Cesson grazie alla nuova fermata Roselière
Un itinerario semplificato con il rinvio del servizio di Noisement e dell'Ecomuseo sulla linea 3741.
Evoluzioni linea 3726 e 3727
Linea 3726:
Un percorso più diretto per la stazione di Lieusaint-Moissy.
Un migliore collegamento tra la ZAC Chanteloup a Moissy-Cramayel e la stazione di Lieusaint-Moissy.
4 autobus aggiuntivi al giorno nelle ore di punta con un passaggio ogni 30 minuti di 30 minuti dalle 6:50 alle 13:25 e dalle 19:10 alle 20:05.
Linea 3727:
Niente più autobus tra la stazione di Lieusaint e la ZAC du Levant e Château d'Eau con un passaggio ogni 30 minuti tra le 5:45 e le 9:00 e tra le 16:45 e le 19:30 e ogni ora il resto della giornata.
Linea 3735:
L'estensione della linea fino al parco A5 a Moissy-Cramayel, servendo tre fermate nel parco commerciale.
Un nuovo servizio passando attraverso l'Hameau de Ourdy e la casa di riposo di Réau.
Una frequenza aumentata con un autobus ogni 30 minuti nelle ore di punta e un autobus ogni ora nelle ore non di punta e il sabato.
Il servizio dell'ex fermata "Centre pénitencier" è rinviato alla fermata "Plessis Picard".
Una frequenza di 30 minuti nei giorni feriali dalle 6:15 alle 7:50 e dalle 16:45 alle 18:45 e ogni ora il resto della giornata e il sabato dalle 6:45 alle 20:30.