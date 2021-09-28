Puoi anche trovare questi foglietti orari in formato cartaceo nelle nostre agenzie commerciali e nei nostri municipi:
- Negozio di autobus : Place du 8 mai 1945 alla stazione di Mantes-la-Jolie
- Agenzia Navigo : Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes-la-Jolie
- Agence Navigo SNCF : Place de l'Europe 78711, Mantes-la-ville (Stazione degli autobus)
- Municipio di Mantes-la-Jolie : 31 Rue Léon Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie
- Municipio distrettuale di Val Fourré : Rue Pierre de Ronsard, 78200 Mantes-la-Jolie
Puoi anche trovare i volantini nell'agenzia del Terminal Jules Verne: 1 Rdpt de la Defense, 92400 Courbevoie
Trova tutte le nostre notizie e informazioni sul traffico su Twitter: @Mantois_IDFM
A presto sulla nostra rete!