Notizie simili

Linee di autobus al servizio della tua mobilità
Che sia per il vostro shopping, uno shopping o semplicemente per usufruire dei servizi locali, diverse linee di autobus servono i principali centri commerciali del territorio.
Z.I de la Croix Blanche - Sainte-Geneviève-des-Bois
📍Fermate: ZI Croix Blanche e/o Plessis e/o Petits Champs
- Linee 4501, 4504, 4505, 4511, 4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118
Intermarché - Longpont-sur-Orge
📍Fermate: Pont des Belles Dames e/o Centro Commerciale
- Linee 4503, 9114, 9115 e TàD 4595
Centri commerciali - La Ville du Bois e Villebon-sur-Yvette
📍Fermate: Les Joncs Marins e/o La Bretèche C.C Villebon 2
- Linee 4503, 9114, 9115
Centro commerciale Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge
📍Fermate: C.C Maison Neuve e/o Les Promenades
- Linee 4531, 4554 e TàD 4596
Le Spot – Évry - Fermata Gare d'Evry-Courcouronnes
📍Fermata: Gare d'Evry-Courcouronnes
- Percorso 4504
Perché scegliere l'autobus per i tuoi viaggi?
Optare per l'autobus significa beneficiare di diversi vantaggi:
- Economico : Più economico dell'auto e senza problemi di parcheggio.
- Verde : riduci la tua impronta di carbonio concentrandoti sui mezzi pubblici.
- Comodo : frequenze regolari e linee ben congegnate per collegare i centri commerciali alla tua casa e / o al tuo posto di lavoro.