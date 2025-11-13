Notizie simili

Bus & shopping: accesso semplificato ai centri commerciali dell'Essonne

Fare shopping o godersi una giornata di shopping non è mai stato così facile in Essonne. Puoi accedere rapidamente e senza stress ai principali centri commerciali del tuo territorio. Niente più preoccupazioni di parcheggio, opta per un viaggio intelligente ed economico! Scopri le linee di autobus che ti rendono facile raggiungere le tue zone commerciali preferite!

Linee di autobus al servizio della tua mobilità

Che sia per il vostro shopping, uno shopping o semplicemente per usufruire dei servizi locali, diverse linee di autobus servono i principali centri commerciali del territorio.

Z.I de la Croix Blanche - Sainte-Geneviève-des-Bois

📍Fermate: ZI Croix Blanche e/o Plessis e/o Petits Champs

  • Linee 4501, 4504, 4505, 4511, 4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118

Intermarché - Longpont-sur-Orge

📍Fermate: Pont des Belles Dames e/o Centro Commerciale

  • Linee 4503, 9114, 9115 e TàD 4595

Centri commerciali - La Ville du Bois e Villebon-sur-Yvette

📍Fermate: Les Joncs Marins e/o La Bretèche C.C Villebon 2

  • Linee 4503, 9114, 9115

Centro commerciale Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge

📍Fermate: C.C Maison Neuve e/o Les Promenades

  • Linee 4531, 4554 e TàD 4596

Le Spot – Évry - Fermata Gare d'Evry-Courcouronnes

📍Fermata: Gare d'Evry-Courcouronnes

  • Percorso 4504

Perché scegliere l'autobus per i tuoi viaggi?

Optare per l'autobus significa beneficiare di diversi vantaggi:

  • Economico : Più economico dell'auto e senza problemi di parcheggio.
  • Verde : riduci la tua impronta di carbonio concentrandoti sui mezzi pubblici.
  • Comodo : frequenze regolari e linee ben congegnate per collegare i centri commerciali alla tua casa e / o al tuo posto di lavoro.

Non aspettare oltre per godere di una rete adattata alle tue esigenze e vai ai tuoi centri commerciali preferiti con facilità!

Trova gli orari di tutte le linee nel tuo territorio:
