Passaggio della Fiamma Olimpica il 22 luglio!

Le tue linee di autobus sono influenzate sul tuo territorio Evry Centre Essonne.

Alcune linee nel territorio di Evry Centre Essonne sono interessate dal passaggio della fiamma olimpica il 22 luglio 2024, tra le 15:00 e le 20:00, in particolare nei seguenti comuni:

  • Il comune di Evry-Courcouronnes
  • Il comune di Ris-Orangis
  • Il comune di Bondoufle
  • Il comune di Lisses

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Per maggiori informazioni:

