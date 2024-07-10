Alcune linee nel territorio di Evry Centre Essonne sono interessate dal passaggio della fiamma olimpica il 22 luglio 2024, tra le 15:00 e le 20:00, in particolare nei seguenti comuni:
- Il comune di Evry-Courcouronnes
- Il comune di Ris-Orangis
- Il comune di Bondoufle
- Il comune di Lisses
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
- Linea 401 - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 403 - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 404 - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 405 - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 407 - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 408 - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 413 - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 414 - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 414D - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 415 - Visualizza i dettagli di queste modifiche
- Linea 416 - Visualizza i dettagli di queste modifiche